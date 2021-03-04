Дмитрий Рой, автор haqqin.az 04:15

Как сообщал haqqin.az, глава всех католиков мира Папа Римский Франциск находится в Ираке с историческим визитом. Погруженная в пучину кровавой войны и трагической политической драмы одно из самых проблемных государств Ближнего Востока вот уже на протяжении 40 лет тщетно бьется за свое спасение. Диктатуры, иноземные вторжения, оккупационная власть, реинкарнация воинствующего средневекового невежества, длительная гражданская война, террористические схватки – долгие и тернистый путь поверженного Ирака. Муки распятых христиан История христианство в Ираке уходит корнями в раннюю цивилизацию - две тысячи лет назад в этих местах появились первые миссионеры. Хотя последние годы для иракских христиан оказались самыми тяжелыми в истории. В результате тягот и гонений большинство из них были вынуждены — во многих случаях под угрозой потери жизни — бежать за пределы страны. За прошедшие двадцать лет число христиан в этой стране уменьшилось с 1,5 миллиона до 250 тысяч последователей. Христиане в Ираке подвергались атакам со стороны исламских террористов Усамы бен-Ладена. Со временем оказалось, что времена Аль-Кайеды — ничто в сравнении с террором прообраза средневековых крестовых походов - «Исламского государства». В период правления ИГИЛ выбор христиан был невелик: переход в ислам, уплата налога за сохранение вероисповедания, либо неизбежная смерть. Каждый Божий день иракские христиане просыпались с ощущением того, что в любой момент могут быть арестованы, повешены или казнены более кощунственным образом. При этом установленный высокий налог на религию для христиан преследовал главную цель – принудить покинуть свои дома.

Три года спустя после победы над «Исламским государством» в Мосуле, который террористы сравняли с лицом земли, в разрушенном и оскверненном фанатичными исламистами костеле Папа Римский Франциск провел мессу. Безусловно, событие эпохальной значимости. К тому же, до сих пор диалог католической церкви с исламскими лидерами ограничивался представителями суннитской ветви. Хотя, в Ираке около 65 процентов населения исповедуют шиизм. Папа пошел к Систани Накануне Папа Римский направился в святой для шиитов город Наджаф на встречу с лидером иракских шиитов, 90-летним великим аятоллой Али Аль-Систани. Эта встреча представляла для Ватикана наиболее приоритетное значение, ибо Аль-Систани шиит, но в отличие от шиитского духовенства в Иране исповедует традиционное, а не революционное учение, воспевающее унификацию государства и религии (в Иране, как известно, правит теократия). Как сообщила в субботу служба печати Святого престола, беседа носила строго личный характер. Папа Римский подчеркнул необходимость диалога разных религий во имя установления мира во всем Ближневосточном регионе. "Встреча продлилась около 40 минут. И на ней Папа Франциск подчеркнул важность сотрудничества и дружбы между религиозными общинами во имя развития диалога, который послужит миру в Ираке и во всем регионе. Понтифик также поблагодарил великого аятоллу за то, что он встал на защиту слабых перед лицом насилия самых тяжелых лет, подчеркивая святость человеческой жизни и призывая к единству иракского народа", - сообщил Бруни.

В свою очередь духовный лидер шиитов Ирака отметил недопустимость войн и насилия в Ближневосточном регионе, а также ущемления прав проживающих там народов, особенно акцентировав внимание на палестинцах. "Его святейшество говорил о несправедливости, репрессиях, бедности, религиозных и интеллектуальных преследованиях, ущемлении основных прав, войнах и насилии, перемещении многих людей в регионе, особенно палестинцев на оккупированных территориях", - говорится в заявлении, которое приводит пресс-служба великого аятоллы Али Систани. Он также отметил важную роль крупнейших религий и их лидеров в преодолении этих "трагедий", а именно "в убеждении заинтересованных сторон, особенно влиятельных держав, в необходимости отказаться от войн", а также "не ставить свои личные интересы выше права людей жить свободно и с достоинством". Али Систани также заверил Франциска, что заинтересован в том, чтобы христиане жили в Ираке, как и все иракцы, в мире и безопасности и при соблюдении их конституционных прав. Али Аль-Систани — идеальный партнер для диалога между религиозными конфессиями, ибо диалог не отягощен политикой. Важно, что он является авторитетом как для иракских, так и иранских шиитов. О позиции и реноме Аль-Систани свидетельствует то, что его аудиенции старались добиться все посещавшие Ирак президенты Ирана, причем духовный лидер шиитов мира принимал, как президента Али Акбара Рафсанджани, так и нынешнего главу Ирана Хасана Роухани, но отказал в свое время во встрече радикалу Махмуду Ахмадинеджаду. Тем самым великий аятолла направил два мессиджа мировому сообществу: первый, что он придерживается независимой позиции, а второй - поддерживает умеренных и реформаторов, а не радикалов. Аль-Систани почитают и в Тегеране, и не только в силу его духовного авторитета в мировом шиизме. Именно он выступил за создание сил народной мобилизации, то есть сети главной шиитской милиции (фактически прокси-армий), которые сыграли ключевую роль в победе над «Исламским государством». Именно эти силы принимают участие в обеспечении безопасности визита Папы Римского. Конечно, прежде чем заботиться о безопасности понтифика, силы шиитской милиции должны были победить так называемый «халифат». Это стало возможным благодаря поддержке Ирана, силами которого командовал убитый по приказу Дональда Трампа 3 декабря 2020 года легендарный бригадный генерал Касем Сулеймани. Убийство командующего силами “Аль-Кодс” непосредственно осудил в своем заявлении Аль-Систани, а его сын принимал участие в торжественной церемонии погребения генерала.

Папизм против трампизма Позже, в завуалированной, но вполне ясной форме, убийство Сулеймани раскритиковал и Папа Римский Франциск. На встрече с послами аккредитованными в Апостольской столице он утверждал, что напряженность в американо-иранских взаимоотношениях может помешать восстановлению Ирака (без чего христианству в Ираке не выжить). Для Аль-Систани восстановление Ирака и невозможность возврата к «Исламскому государству» - первостепенные задачи. Похоже, один из активных критиков “трампизма” Папа Римский выступает и в роли посредника католика Джо Байдена в разрешении иранского кризиса. Исходя из сложившейся новой реальности, встреча в Наджафе может стать ключевой не только с точки зрения межрелигиозного диалога, но и разрядки на Ближнем Востоке. Приход к власти новой администрации в США раскрывает перед дипломатией Ватикана новые политические возможности. Тенденциозная политика Дональда Трампа, направленная на однозначную поддержку суннитской Саудовской Аравии в борьбе с шиитским Ираном, ограничивала посредническую миссию Апостольской столицы с шиитской частью исламского духовенства. Перманентные столкновения между Эр-Риядом и Тегераном выливались в открытые гибридные войны, апофеозом которых стало жестокое столкновение на полях сражения в Йемене. Во время свизита в ОАЭ в 2019 году, (Эмираты оказались тоже ввязаны в войну за Йемен), Папа Римский призвал незамедлительно положить конец братоубийственной войне. Однако, призыв Папы в свете американской агрессии в отношении Ирана остался гласом вопиющего в арабской пустыне. Реанимированная же во внешнеполитическом курсе Белого Дома политика баланса интересов выразилась в новом отношении администрации к войне в Йемене. Позиции Вашингтона и Ватикана, особенно в отношении иранского, в узком смысле, и шиитского - в глобальном понимании, стали совпадать – без активного диалога с этой частью ислама не удастся добиться всеобъемлющего, системного и долгосрочного мира на Ближнем Востоке. Если вспомнить перипетии недавней разрушительной войны на Ближнем Востоке, предтечей которой стало американское вторжение в Ирак, именно Ватикан до конца противостоял попыткам интервенции и насильственного свержения режима Саддама Гусейна. Ватикан до последнего не оставлял надежд на мирный исход, призывая западные правительства отказаться от силового решения проблемы.

Почему Папа стоял на страже Саддама? В 1999 году в последний момент был сорван визит Папы Иоанна Павла II в Ирак. Хотя, встреча Папы с единоверцем-христианином, знаменитым главой саддамовской дипломатии Тариком Азизом могла изменить развитие событий по самому опасному и насаждаемому сценарию. Впоследствии, после вторжения американских войск, лидера информационной военной машины режима Саддама - Тарика Азиза арестовали и приговорили к казни, но главе МИД Ирака удалось избежать насильственной смерти. Спустя много лет стало известно, что своим спасением Тарик Азиз был обязан вмешательству Ватикана. Апостольская столица воспринимала Азиза, как политика, выступавшего против войны и насилия. Ватикан до конца пытался уберечь власть Саддама именно из-за отношения впоследствии свергнутого правительства Ирака к христианам страны. Конечно же, деспотический режим Саддама не обходил стороной и христиан, которых, как и других иракцев сажали и убивали. Но исходя из политических, а не религиозных мотивов, что являлось главным для Ватикана. Однако, после крушения светских, но авторитарных режимом на Ближнем Востоке, власть стала переходить в руки теократии. Углублялись противоречия с западным миром. И новая конфронтация воспринималась общественным сознанием в арабском мире, как противостояние с христианской цивилизацией. Ватикан против бархатных революций Вот почему Ватикан противился социально-политическому эксперименту “внезапных революционных перемен”, выступая самым радикальным образом за диалог с исламом. К тому же, в период жесткого противостояния исламского мира с Вашингтоном, Ватикан максимально самоустранился от политики Белого Дома. Претензии к христианской Америке не должны были перенестись на Ватикан. Исламский мир не должен был отождествлять Вашингтон с католическим миром. К сожалению, все худшие ожидания Ватикана оправдались – американская интервенция и казнь Саддама вызвали в Ираке длительную гражданскую войну, а разочарованные в авторитарных режимах народы, обратившись в фундаментальный ислам, начали крушить устоявшиеся на протяжении десятилетий светские порядки. Пораженные в правах народы пытались вернуть с помощью воинственной религиозной идеологии чувство национального достоинства и суверенность своих государств. Демократия в западном образце так и не пришла, но воцарился хаос, вызвавший новую реакцию, реставрацию и становление диктатур более худшего и насильственного типа.