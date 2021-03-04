Глава Pfizer не смог попасть в Израиль из-за отсутствия прививки от COVID-19

Генеральный директор фармацевтической компании Pfizer Альберт Бурле не смог приехать в Израиль из-за отсутствия прививки от коронавируса. Об этом пишет The Jerusalem Post.

Он пояснил, что ему сделали первый укол, однако срок для повторной вакцинации еще не наступил. Он признался, что не вакцинировался раньше, чтобы вакцина досталась «тому, кто нуждается в ней больше».

В связи со сложившейся ситуацией Бурле решил перенести запланированный визит в Израиль на несколько дней.