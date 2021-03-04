Названы идеальные продукты для похудения

Врач-терапевт и диетолог Екатерина Бурляева рассказала "Российской газете", какие продукты на самом деле помогают похудеть, передает РИА Новости.

Она включила в этот список наименее калорийные овощи: кабачки, баклажаны, огурцы, помидоры. Дело в том, что они состоят большей частью из воды и клетчатки, которые быстро создают ощущение сытости. К таким продуктам также относится зелень.

"На самом деле, все продукты, которые считаются продуктами для похудения, помогают слабо. И надеяться на их помощь никогда не стоит", — отметила Бурляева. Диетолог пояснила, что многие люди из-за неверной информации переходят исключительно на продукты "для похудения", что негативно сказывается на здоровье. Она призвала желающих сесть на диету сохранять баланс белков, жиров и углеводов в рационе.

В качестве примера Бурляева привела грибы и грейпфрут, которые обладают невысокой калорийностью и созданием объема. Однако это не значит, что они напрямую способствуют снижению массы тела. Эти продукты будут полезны при грамотном рационе, заключила врач.