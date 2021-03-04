Движение неприсоединения под председательством Азербайджана: Вакциной от COVID-19 должны быть обеспечены все

Как сообщает МИД Азербайджана, в коммюнике уделено внимание обеспечению равного и справедливого доступа стран к вакцине COVID-19, что является одним из наиболее важных вопросов в международной повестке дня, и неравенству между развитыми и развивающимися странами в связи с этим.

5 марта 2021 года в рамках председательства Азербайджана в Движении неприсоединения (ДН) Координационное бюро организации единогласно приняло коммюнике об обеспечении на благоприятных условиях своевременного, равного и универсального доступа к вакцине COVID-19 всех стран.

Члены ДН выразили серьезную обеспокоенность углубляющимся неравенством между странами и ростом бедности из-за быстрого распространения вируса COVID-19, подчеркнув важную роль Движения в усилении глобальных усилий по реагированию на последствия пандемии.

Создание Контактной группы ДН в ответ на COVID-19 и проведение саммита 4 мая 2020 года, а также создание базы данных о медицинских и гуманитарных потребностях стран-членов на основании решения саммита и проведение специальной сессии Генассамблеи ООН по борьбе с COVID-19 по инициативе Движения было отмечено как ценный вклад организации в укрепление многосторонности в ответ на глобальные угрозы.

Члены бюро выразили серьезную обеспокоенность по поводу неравенства в распределении вакцин против COVID-19 между странами с высоким и низким доходом. Так, с начала вакцинации 90 процентов всех вакцин сконцентрировано в странах с высоким и средним уровнем дохода, в то время как страны с низким уровнем дохода отстают в доступе к препарату. В связи с этим Бюро призвало обеспечить развитые и развивающиеся страны вакцинами на благоприятных, равных и справедливых условиях.

Координационное бюро Движения также призвало все международные организации и заинтересованные стороны обеспечить прозрачность производства, распределения и справедливой оценки вакцин.

Принятие коммюнике Координационным бюро Движения неприсоединения является важным вкладом председательства Азербайджана в усилия международного сообщества по борьбе с пандемией, с которой в настоящее время столкнулся мир.