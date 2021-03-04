Врач назвал способ сжечь жир без особых усилий

Врач-диетолог Алексей Ковальков на своем YouTube-канале рассказал, что лишний вес можно сбросить при помощи ходьбы, однако это нужно делать правильно — с определенной частотой пульса, сообщает РИА Новости.

Именно частота пульса и говорит о том, что идет процесс выброса адреналина, который помогает сжигать жир. Врач подчеркнул, что можно заниматься и скандинавской ходьбой.

"Если вам нравится ходить с палками, ходите с палками. Никакой разницы особо нет", — пояснил Ковальков. Однако добавил, что при ходьбе с палками нельзя набрать достаточную скорость для того, чтобы адреналин начал вырабатываться в необходимом для похудения объеме.

Палки, по словам медика, необходимы людям старшего возраста, чтобы они не поскользнулись или не упали.

"Для пожилых людей — просто ходьба, и там не надо гнать, чтобы выработался адреналин", — подчеркнул врач.