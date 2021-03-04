Китай заявил о совместной с Россией борьбе с политическим вирусом

Россия и Китай плечом к плечу борются с распространением политического вируса на фоне пандемии. Об этом заявил глава МИД КНР Ван И, передает ТАСС.

По словам китайского министра иностранных дел, страны будут совместно защищать авторитет ООН и нормы международного права. «Наши страны стали примером того, как следует проводить равноправную и справедливую политику. Мы сообща отстаиваем многосторонние форматы сотрудничества», — сказал Ван И.

Ранее США назвали Россию и Китай главными угрозами для страны -согласно переходным положениям стратегии нацбезопасности, Москва намерена и дальше продолжать расширять свое глобальное влияние, а также играть дестабилизирующую роль на международной арене.

В то же время Китай в тексте называют основным потенциальным противником и единственным конкурентом, который может бросить серьезный вызов существующей стабильной и открытой международной системе. Так, по мнению Вашингтона, Пекин становится все более уверенным в своих силах.