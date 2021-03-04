COVID-19 в Армении: снова рост числа заражений

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 174 679, сообщает в воскресенье Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения отмечается, что, по состоянию на 6 марта, таких случаев было 174257. Число выявленных случаев заражения за сутки – 422.

От осложнений коронавируса в Армении скончался 3221 человек (плюс 2 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 825 (плюс 1 случай за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 164 784. На лечении находятся 5849 человек.