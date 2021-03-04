Владимир Решетов, спецкор в странах Балтии и Польше 12:36

Над Вильнюсом кружится один из самых мощных в американской военной авиации самолетов - стратегический бомбардировщик B-1B. Целью его маневров над Литвой является демонстрация готовности НАТО защищать своих балтийских союзников. Как передает DELFI.lt, этот бомбардировщик сопровождает итальянские истребители Eurofighter воздушной полиции НАТО, которая в настоящее время выполняет миссию по охране воздушного пространства альянса. Пролеты над столицей Литвы являются частью заранее скоординированных учений с США и другими союзниками по НАТО. «Таким образом наш трансатлантический партнер, Соединенные Штаты, еще раз продемонстрировал солидарность, единство, обязательства НАТО по коллективной обороне перед союзниками и способность быстро реагировать на угрозы в качестве одного из средств сдерживания», - заявил министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.

Отметим, что американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Rockwell International B-1 Lancer может нести как ядерное, так и тактическое вооружение. Эти самолеты успешно выполнили боевые операции в декабре 1998 года - во время воздушно-наступательной операции «Лиса пустыни» в Ираке по уничтожению военных объектов, в частности ПВО, баз иракской Республиканской гвардии. Как пояснил haqqin.az литовский военный эксперт Эгидиюс Папечкис, полеты B-1B в небе Литвы являются предупреждением о том, что США готовы с другого конца планеты прийти на выручку своим союзникам на Балтике. «НАТО показывает, - сказал он, - что есть оружие, которое можно эффективно применить, и есть решимость его применения. В Литве имеется вся инфраструктура для наведения авиаударов с любых авиасредств – от тактических истребителей до стратегических бомбардировщиков. Литовские авианаводчики могут навести эти стратегические бомбардировщики на передовую бронетанковую колонну наступающего противника в любых условиях - и чистом поле, и над населенными пунктами. Еще в октябре 2019 года два стратегических бомбардировщика B-52 H, пролетев тысячи километров из США до Литвы, впервые нанесли удары по целям на литовском полигоне Казлу-Руда (40 км от российской границы- ред.). В ходе учебного бомбометания самолеты сбросили с шестикилометровой высоты 12 инертных бомб BDU 50 на условные колонны боевой техники. Стратегические самолеты могут нанести удары в любой точке мира. Удары B-52H по учебным целям не имели наступательног характера. Это не были какие-то центры командования, ПВО и прочее, а имитировали колонну атакующего противника, который продвигается вглубь Литвы. Суть маневров в том, чтобы при военном наступлении на Литву стратегические бомбардировщики нанесли бы сокрушительный удар по силам противника».