Литва готовится к войне комментарий военного эксперта Эгидиюса Папечкиса
Над Вильнюсом кружится один из самых мощных в американской военной авиации самолетов - стратегический бомбардировщик B-1B. Целью его маневров над Литвой является демонстрация готовности НАТО защищать своих балтийских союзников. Как передает DELFI.lt, этот бомбардировщик сопровождает итальянские истребители Eurofighter воздушной полиции НАТО, которая в настоящее время выполняет миссию по охране воздушного пространства альянса.
Пролеты над столицей Литвы являются частью заранее скоординированных учений с США и другими союзниками по НАТО. «Таким образом наш трансатлантический партнер, Соединенные Штаты, еще раз продемонстрировал солидарность, единство, обязательства НАТО по коллективной обороне перед союзниками и способность быстро реагировать на угрозы в качестве одного из средств сдерживания», - заявил министр национальной обороны Арвидас Анушаускас.
Отметим, что американский сверхзвуковой стратегический бомбардировщик Rockwell International B-1 Lancer может нести как ядерное, так и тактическое вооружение. Эти самолеты успешно выполнили боевые операции в декабре 1998 года - во время воздушно-наступательной операции «Лиса пустыни» в Ираке по уничтожению военных объектов, в частности ПВО, баз иракской Республиканской гвардии.
Как пояснил haqqin.az литовский военный эксперт Эгидиюс Папечкис, полеты B-1B в небе Литвы являются предупреждением о том, что США готовы с другого конца планеты прийти на выручку своим союзникам на Балтике.
«НАТО показывает, - сказал он, - что есть оружие, которое можно эффективно применить, и есть решимость его применения. В Литве имеется вся инфраструктура для наведения авиаударов с любых авиасредств – от тактических истребителей до стратегических бомбардировщиков. Литовские авианаводчики могут навести эти стратегические бомбардировщики на передовую бронетанковую колонну наступающего противника в любых условиях - и чистом поле, и над населенными пунктами. Еще в октябре 2019 года два стратегических бомбардировщика B-52 H, пролетев тысячи километров из США до Литвы, впервые нанесли удары по целям на литовском полигоне Казлу-Руда (40 км от российской границы- ред.). В ходе учебного бомбометания самолеты сбросили с шестикилометровой высоты 12 инертных бомб BDU 50 на условные колонны боевой техники. Стратегические самолеты могут нанести удары в любой точке мира. Удары B-52H по учебным целям не имели наступательног характера. Это не были какие-то центры командования, ПВО и прочее, а имитировали колонну атакующего противника, который продвигается вглубь Литвы. Суть маневров в том, чтобы при военном наступлении на Литву стратегические бомбардировщики нанесли бы сокрушительный удар по силам противника».
Литовский военный эксперт указывает, что начиная с 2014 года все три балтийские страны, бывшие советские республики, активно готовятся к отражению агрессии. Он считает, что, хотя сейчас нет угрозы аннексии всей страны, реальная угроза захвата части территории страны, что в конечном итоге приводит к нарушению суверенитета и политической системы всего государства, существует. И приводит в пример Грузию, которая после 2008 года «пребывает в политическом тупике и не сможет в ближайшее время стать членом ЕС и НАТО. И пока выхода из этой тупиковой ситуации для нее не видно…»
Именно поэтому, говорит Папечкис, Литва готовится к отражению военной агрессии и возможной потере части своей территории. «В принципе, Вильнюс начал военную реформу до 2004 года, когда страна была принята в НАТО. Что касается разминирования Балтики, то Литва является в этом направлении ключевым игроком в альянсе, - отмечает он. - Литовская эскадра разминирования на море имеет важное значение для НАТО в плане обеспечения безопасного выдвижения сил НАТО в балтийские порты».
В то же время Литва активно усиливает так называемые силы территориальной обороны. Эта система очень эффективна для отражения агрессии даже без вмешательства НАТО. Страна обладает многолетним опытом регулируемого формирования сил территориальной обороны, которая позволяет собственными силами вести боевые действия, уверен эксперт.