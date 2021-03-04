МИД Китая: США нагло вмешиваются во внутренние дела других стран

США в течение длительного времени нагло вмешиваются во внутренние дела других стран под предлогом защиты прав человека. Об этом в воскресенье на ежегодной пресс-конференции на полях сессии Всекитайского собрания народных представителей заявил член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И, передает ТАСС.

"В течение длительного времени США постоянно нагло вмешиваются во внутренние дела других стран под предлогом демократии и защиты прав человека. Это создает большое количество проблем в мире, а в некоторых случаях приводит к турбулентности и конфликтам. Крайне важно, чтобы Соединенные Штаты осознали это как можно скорее, в противном случае мир будет далек от порядка и спокойствия", - сказал он.

Ван И отметил, что "как две страны с разными системами, Китай и США имеют естественные различия и разногласия". Он также указал на то, что "необходимо урегулировать эти разногласия и различия путем коммуникации, избегая конфликтов и конфронтации".

Китай готов к диалогу с американской стороной и ожидает от Соединенных Штатов снятия безосновательных ограничений в двустороннем сотрудничестве, заявил Ван И. "Мы открыты для углубления сотрудничества с США. Мы надеемся, что Соединенные Штаты будут двигаться в том же направлении и снимут все безосновательные ограничения в двустороннем сотрудничестве как можно скорее и не будут создавать новые препятствия", - сказал он.

Как отметил Ван И, кооперация должна быть главной целью для Китая и США. По его словам, это удовлетворяет интересам обеих сторон. "Перечень сфер, где стороны могут и должны сотрудничать, очевиден и включает в себя борьбу с пандемией, восстановление экономики, изменение климата. Мы готовы углублять и расширять сотрудничество с США", - резюмировал он.