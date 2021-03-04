Как показал небольшой опрос haqqin.az , в специализированных салонах Gloria, Ağ Çiçətim, Gülüm,7 Gül, Azalia и других цена композиции из 11-15 роз, тюльпанов или других цветов с приложением зелени и разнообразных украшений доходит до 120-150 манатов. Для сравнения: в 2019 году минимальная стоимость букета для милых дам на 8 марта составляла 60 манатов. То есть за те же деньги можно было приложить к букету еще и коробку шоколадных конфет.

В этом году накануне 8 марта букет цветов с оформлением листьями папоротника, оберточной бумагой, лентами стоит в цветочных салонах Баку не менее 80 манатов. И это, так сказать, стартовая цена…

Впрочем, торговцы цветами предлагают сегодня и бюджетный вариант: покупатели сами могут подобрать цветы на свой вкус и карман. В этом случае, в зависимости от свежести, одна роза стоит 5-8 манатов, тюльпан - 4-7 манатов и т.д. Интересно, что сами продавцы объясняют повышение в 15-20% стоимости пандемией коронавируса. Мол, резко сократились импортные поставки.

Правда, в продаже в основном цветы отечественного производителя, но и они в ограниченном ныне количестве. А все потому, что, как утверждают те же продавцы, из-за карантинных ограничений на разные торжества выращивать цветы в теплицах стало невыгодно и этот промысел сократился. Так что на цветочном рынке спрос превысил предложение, особенно в преддверии праздника, и, соответственно, цена на пахучий товар пошла вверх.

Однако надо признать, что, независимо от всех нынешних глобальных доводов торговцев, 8 марта цены на цветы в Баку всегда взлетали на 20-30%.

Но что поделать – как бы ни был дорог подарок, внимание всегда еще дороже...