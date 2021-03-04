Ибрагимов оставил без воды десятки квартир в Гяндже

Житель Гянджи оставил без воды свыше сотни квартир в городе. Как сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел, Управление полиции Кяпязского района Гянджи начало расследование по факту кражи водяных счетчиков в городе.

Было установлено, что в общей сложности было демонтировано 112 механических водяных счетчиков и 18 коробок на сумму в 4759 манатов, находящихся на балансе Gəncə Sukanal.

В результате проведенных оперативно-розыскных мер был задержан подозреваемый - им оказался местный житель Арзу Ибрагимов. Мужчина был взят с поличным. По факту ведется разбирательство.

В водяных счетчиках установлены детали, изготовленные из меди и латуни, и именно они и привлекают преступников. Себестоимость счетчиков составляет около 140 манатов, однако за детали в пунктах сбора металлолома дают не более пяти манатов.