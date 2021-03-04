Минтруда о числе работающих женщин в Азербайджане

Как и во всех сферах, роль женщин на рынке труда растет, и они вносят ценный вклад в социально-экономическое, социокультурное развитие Азербайджана. В настоящее время 44% активных уведомлений о трудовых договорах, зарегистрированных в подсистеме "Уведомление о трудовых договорах" Министерства труда и социальной защиты населения, относится к трудовым договорам с женщинами.

Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе министерства.