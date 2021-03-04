Президент Армении встретился с представителем Саргсяна
Президент Армен Саркисян в воскресенье провел встречу с представителем Республиканской партии Армении Ваграмом Багдасаряном. Об этом сообщает пресс-служба армянского президента.
Отмечается, что встреча состоялась по приглашению президента.
"Собеседники обменялись мнениями об урегулировании сложившейся ситуации, путях смягчения напряженности, обусловленной последними событиями", - говорится в сообщении.
Напомним, РПА, которую возглавляет экс-президент Серж Саргсян, входит в состав "Движения по спасению Родины", лидером которого выступает Вазген Манукян.