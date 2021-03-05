Синоптики о погоде на завтра: сильный ветер

В понедельник, 8 марта, улучшения погодных условий в Азербайджане не ожидается, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии при Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

В Баку и на Апшероне прогнозируется переменная облачность, временами будет пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром в некоторых местах опустится туман, умеренный юго-западный ветер утром сменится сильным северо-западным. Температура воздуха в столице и на полуострове ночью составит 4-6 градусов, днем - 8-10 градусов тепла.

Атмосферное давление повысится с 760 до 768 миллиметров ртутного столба, относительная влажность воздуха составит 70-80%.

Седьмого марта, начиная с северных и западных районов Азербайджана, погода будет дождливой, в горных областях ожидается снег. Местами опустится туман, западный ветер местами будет усиливаться. Температура воздуха ночью составит 2-6, днем - 13-18 градусов тепла, в горах ночью 3-8 градусов мороза, днем столбик термометра покажет 0-5 градусов выше нуля.

Прогнозируемый на Апшеронском полуострове сильный ветер хазри и значительное колебание атмосферного давления могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.