Евгений Бай, спецкор, Вашингтон 15:14

Фейсбук преподнес мне сюрприз. Без моего ведома и согласия господин Цукерберг включил меня в группу «Еврейский анекдот». Моей благодарности не было предела. Но в ответ я готов поделиться другими, правда, не очень веселыми анекдотами из моей странички в указанной социальной сети. На днях один из френдов разместил новость о том, что чернокожие убийцы из Демократической Республики Конго расправились с послом Италии в этой стране Лукой Аттанасио. Тот передвигался по стране в составе колонны Всемирной продовольственной программы. То есть вез нищим жителям «демократической» республики еду. Колонну обстреляли, посол был тяжело ранен. Его доставили в местную больницу, но там он умер. Местные газеты пишут, что нападавшие хотели взять его в заложники, с тем чтобы потом запросить многомиллионный выкуп (еды от ООН им было мало), но что-то пошло не по плану.

Я опубликовал комментарий, в котором написал, как африканские гориллы с автоматами Калашникова расправляются с иностранными послами и приехавшими в страну журналистами, что белый человек для них одновременно денежный мешок и мишень. Тогда один из пользователей обвинил меня в расизме. Я не стал оправдываться, оставаясь уверенным в своей правоте, поскольку имел в виду не всех чернокожих африканцев, а лишь убийц и террористов. Фейсбук тогда забанил меня первый раз. Но политкорректный пользователь не унимался, и тогда я ответил ему: «Бокассы на тебя нет!». Жан Бедель Бокасса, президент Центральноафриканской республики, был известен тем, что включал в свое меню мясо убитых политических противников. Однажды он подал на обед своим министрам жареную тушку одного из оппозиционеров, и те, чтобы не быть расстрелянными, вынуждены были отведать это «яство». После ремарки о Бокассе соцсеть вновь забанила меня за этот пост и заблокировала мой аккаунт на сутки. Трогательная забота о людоеде!

Другие пользователи солидаризировались со мной. Они говорят: ты далеко не один, банят всех подряд - за обнаженного дикаря, за изображение змей с подписью: «мой любимый женский коллектив» и многое другое. Один из пользователей сказал, что ФБ забанил его за фотографию пустынной улицы. Другой - за фотку кошечки. Может, та промяукала на ней: «Жизни кошек важны»? Но ладно бы, если проблемы с популярной социальной сетью в мире возникали только у индивидуальных пользователей. Сейчас они - у целых стран и даже континентов. 18 февраля жители Австралии, открыв свои страницы в Фейсбуке, обнаружили, что в них нет ни одной новости, касающейся их страны. Под запрет «случайно» попали и страницы местных служб, в том числе и экстренные сообщения. То есть если бы в Канберре или Сиднее случился какой-нибудь сильный пожар или вновь загорелись бы австралийские леса, никто из местных людей в соцсетях об том не узнал. Весь континент по мановению волшебной палочки хозяина Фейсбука Марка Цукерберга был отключен от новостей о себе самих. Произошло это после того, как правительство Австралии приняло закон, который обязывал Фейсбук и Гугл платить местным авторам - журналистам австралийских СМИ за их контент. Аргумент австралийских парламентариев был прост. Местные авторы трудятся, не покладая рук, создавая информационный продукт, а соцсети просто размещают их, что называется «на халяву», не ударив палец о палец и при этом получая до трети прибылей за рекламу. Это нечестно и несправедливо, говорят австралийцы. Хозяева Гугл в целом приняли эти доводы и согласились платить. А Цукерберг уперся, видя ситуацию иначе. Он аргументировал свое решение тем, что, благодаря его социальной сети на страницы австралийских газет заходит большое число людей, и еще неизвестно, кто кому должен платить. И в одно мгновение отключил 27 миллионов австралийцев от новостей.

Традиционные СМИ и сетевые гиганты уже не первый месяц выясняют отношения между собой. Первые из-за за широкого распространения интернета очень сильно теряют в прибылях, газеты и журналы или закрываются или в массовом порядке переходят в онлайн. В это время соцсети жиреют не по дням, а по часам. Но никогда еще не доходило до того, чтобы новые хозяева медиарынка «отключали» целый континент. Господин Цукерберг, который в начале века придумал игрушку для своих забав в Гарварде, в последние годы, на волне взметнувшейся IT-революции, почувствовал себя, вероятно, начальником земного шара. Его волюнтаризм парадоксальным образом не вызывает возмущения потенциального соперника –американской «большой прессы». Фейсбук для них – друг, товарищ и брат. После атаки сторонников Дональда Трампа на Капитолий он блокировал аккаунт бывшего президента. То, что было квалифицировано как подстрекательство к мятежу, конечно, ужасно, но как сочетается блокировка президента с пресловутой 2-й поправкой к конституции, гарантирующей в Америке свободу слова? В любом случае призывы к мятежу, если они действительно имели место, должен рассматривать суд, а не руководство социальной сети. Но у тех железный аргумент: мы - частная лавочка, что хотим, то и делаем. Но возвращаюсь к австралийскому конфликту. Несколько дней спустя после блокировки континента две воюющие стороны приняли некий компромиссный вариант и договорились о перемирии. Но проблема не решена, а отложена, в течение двух месяцев австралийское правительство намерено принять обновленный закон. Тем временем в конфликт с Фейсбук включаются другие страны. Канадское правительство по примеру Австралии также разрабатывает закон, регулирующий отношения с медиагигантами. Министр культуры Канады Стивен Гильбо очень резко раскритиковал Facebook, подчеркнув, что его страна не позволит этому концерну поставить ее на колени. Похожую позицию занимает и Великобритания.