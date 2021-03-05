Фейсбук ставит на колени континенты и страны исповедь на заданную тему
Фейсбук преподнес мне сюрприз. Без моего ведома и согласия господин Цукерберг включил меня в группу «Еврейский анекдот».
Моей благодарности не было предела. Но в ответ я готов поделиться другими, правда, не очень веселыми анекдотами из моей странички в указанной социальной сети. На днях один из френдов разместил новость о том, что чернокожие убийцы из Демократической Республики Конго расправились с послом Италии в этой стране Лукой Аттанасио. Тот передвигался по стране в составе колонны Всемирной продовольственной программы. То есть вез нищим жителям «демократической» республики еду. Колонну обстреляли, посол был тяжело ранен. Его доставили в местную больницу, но там он умер. Местные газеты пишут, что нападавшие хотели взять его в заложники, с тем чтобы потом запросить многомиллионный выкуп (еды от ООН им было мало), но что-то пошло не по плану.
Я опубликовал комментарий, в котором написал, как африканские гориллы с автоматами Калашникова расправляются с иностранными послами и приехавшими в страну журналистами, что белый человек для них одновременно денежный мешок и мишень. Тогда один из пользователей обвинил меня в расизме. Я не стал оправдываться, оставаясь уверенным в своей правоте, поскольку имел в виду не всех чернокожих африканцев, а лишь убийц и террористов. Фейсбук тогда забанил меня первый раз. Но политкорректный пользователь не унимался, и тогда я ответил ему: «Бокассы на тебя нет!». Жан Бедель Бокасса, президент Центральноафриканской республики, был известен тем, что включал в свое меню мясо убитых политических противников. Однажды он подал на обед своим министрам жареную тушку одного из оппозиционеров, и те, чтобы не быть расстрелянными, вынуждены были отведать это «яство».
После ремарки о Бокассе соцсеть вновь забанила меня за этот пост и заблокировала мой аккаунт на сутки. Трогательная забота о людоеде!
Другие пользователи солидаризировались со мной. Они говорят: ты далеко не один, банят всех подряд - за обнаженного дикаря, за изображение змей с подписью: «мой любимый женский коллектив» и многое другое. Один из пользователей сказал, что ФБ забанил его за фотографию пустынной улицы. Другой - за фотку кошечки. Может, та промяукала на ней: «Жизни кошек важны»?
Но ладно бы, если проблемы с популярной социальной сетью в мире возникали только у индивидуальных пользователей. Сейчас они - у целых стран и даже континентов.
18 февраля жители Австралии, открыв свои страницы в Фейсбуке, обнаружили, что в них нет ни одной новости, касающейся их страны. Под запрет «случайно» попали и страницы местных служб, в том числе и экстренные сообщения. То есть если бы в Канберре или Сиднее случился какой-нибудь сильный пожар или вновь загорелись бы австралийские леса, никто из местных людей в соцсетях об том не узнал. Весь континент по мановению волшебной палочки хозяина Фейсбука Марка Цукерберга был отключен от новостей о себе самих.
Произошло это после того, как правительство Австралии приняло закон, который обязывал Фейсбук и Гугл платить местным авторам - журналистам австралийских СМИ за их контент. Аргумент австралийских парламентариев был прост. Местные авторы трудятся, не покладая рук, создавая информационный продукт, а соцсети просто размещают их, что называется «на халяву», не ударив палец о палец и при этом получая до трети прибылей за рекламу. Это нечестно и несправедливо, говорят австралийцы.
Хозяева Гугл в целом приняли эти доводы и согласились платить. А Цукерберг уперся, видя ситуацию иначе. Он аргументировал свое решение тем, что, благодаря его социальной сети на страницы австралийских газет заходит большое число людей, и еще неизвестно, кто кому должен платить. И в одно мгновение отключил 27 миллионов австралийцев от новостей.
Традиционные СМИ и сетевые гиганты уже не первый месяц выясняют отношения между собой. Первые из-за за широкого распространения интернета очень сильно теряют в прибылях, газеты и журналы или закрываются или в массовом порядке переходят в онлайн. В это время соцсети жиреют не по дням, а по часам.
Но никогда еще не доходило до того, чтобы новые хозяева медиарынка «отключали» целый континент. Господин Цукерберг, который в начале века придумал игрушку для своих забав в Гарварде, в последние годы, на волне взметнувшейся IT-революции, почувствовал себя, вероятно, начальником земного шара.
Его волюнтаризм парадоксальным образом не вызывает возмущения потенциального соперника –американской «большой прессы». Фейсбук для них – друг, товарищ и брат. После атаки сторонников Дональда Трампа на Капитолий он блокировал аккаунт бывшего президента. То, что было квалифицировано как подстрекательство к мятежу, конечно, ужасно, но как сочетается блокировка президента с пресловутой 2-й поправкой к конституции, гарантирующей в Америке свободу слова? В любом случае призывы к мятежу, если они действительно имели место, должен рассматривать суд, а не руководство социальной сети. Но у тех железный аргумент: мы - частная лавочка, что хотим, то и делаем.
Но возвращаюсь к австралийскому конфликту. Несколько дней спустя после блокировки континента две воюющие стороны приняли некий компромиссный вариант и договорились о перемирии. Но проблема не решена, а отложена, в течение двух месяцев австралийское правительство намерено принять обновленный закон. Тем временем в конфликт с Фейсбук включаются другие страны. Канадское правительство по примеру Австралии также разрабатывает закон, регулирующий отношения с медиагигантами. Министр культуры Канады Стивен Гильбо очень резко раскритиковал Facebook, подчеркнув, что его страна не позволит этому концерну поставить ее на колени. Похожую позицию занимает и Великобритания.
В самих США, в отличие от «четвертой власти» прессы, для которой приоритетной задачей является охрана прав членов ЛГБТ и трансгендеров, против Фейсбука выступили многие политики, ученые, руководители неправительственных организаций. «Ясно, что Фейсбук несовместим с демократией, - говорит конгрессмен Дэвид Сисилайн. - Если мы согласимся, что кто-то ставит на колени целую страну, значит мы признаем чью-то монополию на власть».
Но, похоже, эта монополия уже в руках Фейсбука. Последним его актом стала блокировка рекламных объявлений, в которых речь идет о лечении и профилактике Covid-19. Представители социальной сети объяснили это необходимостью борьбы с дезинформацией и страхами, связанными с коронавирусом.
Но кому решать, являются ли рекламные объявления полезными или это недобросовестная реклама? Заключение может сделать лишь главный инфекционист Америки Энтони Фаучи, но никак не Марк Цукерберг.
Как пишет издание Politico, «многие эксперты в сфере здравоохранения оспаривают утверждение о том, что Фейсбук может быть авторитетной площадкой для распространения информации о пандемии уже потому, что он испытывает сильное давление со стороны противников вакцинации. «Ограничения Фейсбука на самом деле блокируют эффективные пути коммуникации, - говорит Кензи Камерун, исследователь из Northwestern University. – Предоставив полезные рекламные объявления, вы даете пользователям ощущение, что они сами ответственны за свое здоровье. А блокируя все подряд, вы тем самым лишь вызываете неуверенность, страх и лишь увеличиваете риски для жизни людей».
Мир сталкивается со все большим числом вызовов. Пандемия не хочет отступать. Изменения глобального климата становятся все более масштабными. В сфере политики ужесточается конфронтация между странами, возникают все новые очаги конфликтов. В этих условиях деятельность Фейсбук может или принести позитивные результаты благодаря своей неимоверной популярности или, наоборот, вызвать деструктивные последствия для всего человечества.
Что же касается предложения вступить в группу «Еврейский анекдот», то я был бы не против, но с одним условием: если их главным объектом станет сам основатель Фейсбука. Вспоминая классический, самый короткий из этой серии анекдот, предлагаю его новую версию: «Цукерберг-дворник».