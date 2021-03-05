Представитель Азербайджана стал призером чемпионата Европы по легкой атлетике

В польском Торуне близится к завершению чемпионат Европы по легкой атлетике в закрытых помещениях.

Азербайджан на Евро представлял прыгун тройным Алексис Копельо. В квалификации он в первой же попытке показал результат 16,84 и обеспечил себе выход в финал.

А сегодня в финале улетел на 17,04 и стал серебряным призером чемпионата Европы. В первых двух попытках натурализованный кубинец прыгнул на 16,98. Следующие три попытки были неудачными, и лишь последний шестой подход принес ему серебро – 17,04. Копельо уступил только португальцу Педро Пабло Пичардо (17,30). Бронза у Макса Хеса (17,01).

Отметим, что чемпион Европы-2019 в тройном прыжке Назим Бабаев не участвовал в соревнованиях из-за травмы.