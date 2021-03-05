Минобороны: тысячи военнослужащих вакцинированы от COVID-19

Около 9 тысяч военнослужащих азербайджанской армии были привиты вакциной от COVID-19. Об этом сообщили в Министерстве обороны в ответ на запрос о вакцинации личного состава Вооруженных сил Азербайджана от COVID-19.

"Согласно приказу министра обороны, в период пандемии в азербайджанской армии осуществляются соответствующие мероприятия для защиты здоровья личного состава и обеспечения полной безопасности от COVID-19.

Главное медицинское управление Министерства обороны осуществляет постоянный контроль за профилактическими мероприятиями, проводимыми в воинских частях.

С 16 февраля начался процесс вакцинации в целях защиты здоровья военнослужащих.

Вакцинация личного состава воинских частей Бакинского гарнизона проводится в Главном клиническом госпитале Вооруженных сил, а военнослужащих войсковых частей, дислоцированных на освобожденных от оккупации территориях – в соответствующих военно-медицинских учреждениях. До сегодняшнего дня около 9000 военнослужащих были привиты вакциной от COVID-19", – отметили в Минобороны.