Вот как выглядит освобожденное село в Агдаме фото; видео

Министерство обороны Азербайджана подготовило очередной видеорепортаж, снятый в освобожденном от многолетней оккупации вооруженными силами Армении селе Сума Агдамского района Азербайджана.