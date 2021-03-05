Лучшая лаборатория в Баку убьет ваших детей Реферанс играет с вами в злой Преферанс
С наступлением нового тысячелетия после ренессанса мирового здравоохранения и наступления эпохи культивирования физической культуры неотъемлемой частью нашего обихода стала процедура регулярной проверки состояния собственного здоровья. Если в средние века долголетие считалось признаком безволия и трусости, парадоксальным явлением человека, оставившего поле боя, то развитие отвергшей войны и лишения человеческой цивилизации в корне изменило представление о философии человеческой жизни. Долго жить – это признак высокой культуры. Ведь рухнули призраки войн и бедствий. Человек победил природу и планету, которую населяет миллиарды лет…
И вот с недавних пор в наш обиход ворвалась обязательная в своем роде процедура, нареченная заморским словом чек-ап. То есть обязательное диагностирование собственного здоровья. Тем более, после революционного прорыва прогрессивной медицины роль человеческого фактора при диагностировании состояния отошла на второй план. Химические реактивы совершенно точным образом обеспечивают раннюю диагностику заболеваний. Одним словом – прописные истины для современного человека. Тем более, что ВОЗ предписывает каждому жителю планеты проходить медицинское обследование раз в год.
В редакцию haqqin.az обратился наш постоянный читатель. К сожалению, низкий уровень лабораторного исследования «в лучшей лабораторной клиники» Азербайджана под громким названием Referans довел друга нашей редакции до сердечного приступа.
Предоставим слово нашему читателю Аллахвердиеву Осману, которому желаем скорейшего выздоровления. А бакинцам советуем дважды подумать прежде, чем однажды обратиться в Реферанс, который может сыграть с вами в злой преферанс.
«Это ужас! Что же я испытал за эти 2 дня?! Они довели меня до сердечного приступа. Я и моя супруга не можем прийти в себя два дня. Мы ежегодно проходим чек-ап. На сей раз решили пройти лабораторное исследование в Referans, куда порекомендовал обратиться знакомый врач. На сей раз захотели продиагностировать здоровье и нашего шестилетнего сына. Каково же было наше состояние после того, как обнаружили в коагулограмме – комплексном гематологическом исследовании на оценку состояния показателей свертывания крови, ужасающий показатель. Судя по результатам исследования, у нашего сына обнаружили высокий Д-димер. Даже выше, чем у взрослых людей, что объясняется наличием тромб в сосудах. Господи, неужели тромбоэмболия?! Господи, да за что же такое горе? Моя супруга потеряла сознание, а я рыдал, глядя на своего сына. Что же делать? Обращаюсь в клинику: «А может ошибка?» «Исключено! Ведь у нас самые лучшие химические реакторы. А в лаборатории работают приглашенные из Турции специалисты!», - отчеканили с равнодушием в клинике.
Кому есть дело до чужого горя? Судорожно звоню в Турцию, к лучшему педиатру, выпускнику Йельского университета Омару Эдава. В трубке беспокойный голос известного врача: «Этого не может быть! Если это правда, то вашему ребенку осталось жить считанные часы». Да что же это такое? Звоню в Москву, в Кремлевку, лучшему педиатру России. Он повторяет слово в слово, и рекомендует пересдать анализ.
Следуя назидательным советам лучших педиатров, пересдаем анализы. Новый вердикт «лучшей лаборатории Баку» обескураживает – Д-димер, то есть процесс распада фибрина в крове растет, как на дрожжах. Зашкаливает – выше 2000! Что же делать? Друзья советуют пересдать в другой клинике. Ночное время растягивается словное адское временное измерение. В висках сверлит: когда же наступит утро?
С супругой и измученным сыном мчимся в другую лабораторию – Bakı Sağlam Ailə Laboratoriyası. Сын чувствует наше беспокойство и не может понять: “Расскажите, что случилось? Вы что-то от меня скрываете!” Ком подступает к горлу. Пересдаем анализы. Поднимаем руки к небесам. И ждем нового вердикта. Спустя пять часов получаем новый, вернее совершенно противоположный ответ. «Ваш сын совершенно здоров, и его Д-димер значительно ниже нормы. Это же нетрудно было определить, ведь прочие его показатели были в норме».
Словно наступила новая жизнь. Но я решительно отказался от процедуры чек-апов в Азербайджане, во всяком случае в клинике Реферан. Кому верить после этого, если так называемая турецкая лаборатория так глумится над людьми».
Мы разделяем беспокойства нашего читателя, и вместе с ним недоумеваем – ведь если врач или тем более лаборатория ошибается дважды, то это уже не ошибка, а преступление! Искренне надеемся, что соответствующие надзирательные органы, и в первую очередь Минздрав перепроверят химические реакторы в «лучшей лаборатории Баку».