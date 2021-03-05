Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 16:05

С наступлением нового тысячелетия после ренессанса мирового здравоохранения и наступления эпохи культивирования физической культуры неотъемлемой частью нашего обихода стала процедура регулярной проверки состояния собственного здоровья. Если в средние века долголетие считалось признаком безволия и трусости, парадоксальным явлением человека, оставившего поле боя, то развитие отвергшей войны и лишения человеческой цивилизации в корне изменило представление о философии человеческой жизни. Долго жить – это признак высокой культуры. Ведь рухнули призраки войн и бедствий. Человек победил природу и планету, которую населяет миллиарды лет… И вот с недавних пор в наш обиход ворвалась обязательная в своем роде процедура, нареченная заморским словом чек-ап. То есть обязательное диагностирование собственного здоровья. Тем более, после революционного прорыва прогрессивной медицины роль человеческого фактора при диагностировании состояния отошла на второй план. Химические реактивы совершенно точным образом обеспечивают раннюю диагностику заболеваний. Одним словом – прописные истины для современного человека. Тем более, что ВОЗ предписывает каждому жителю планеты проходить медицинское обследование раз в год.

В редакцию haqqin.az обратился наш постоянный читатель. К сожалению, низкий уровень лабораторного исследования «в лучшей лабораторной клиники» Азербайджана под громким названием Referans довел друга нашей редакции до сердечного приступа. Предоставим слово нашему читателю Аллахвердиеву Осману, которому желаем скорейшего выздоровления. А бакинцам советуем дважды подумать прежде, чем однажды обратиться в Реферанс, который может сыграть с вами в злой преферанс. «Это ужас! Что же я испытал за эти 2 дня?! Они довели меня до сердечного приступа. Я и моя супруга не можем прийти в себя два дня. Мы ежегодно проходим чек-ап. На сей раз решили пройти лабораторное исследование в Referans, куда порекомендовал обратиться знакомый врач. На сей раз захотели продиагностировать здоровье и нашего шестилетнего сына. Каково же было наше состояние после того, как обнаружили в коагулограмме – комплексном гематологическом исследовании на оценку состояния показателей свертывания крови, ужасающий показатель. Судя по результатам исследования, у нашего сына обнаружили высокий Д-димер. Даже выше, чем у взрослых людей, что объясняется наличием тромб в сосудах. Господи, неужели тромбоэмболия?! Господи, да за что же такое горе? Моя супруга потеряла сознание, а я рыдал, глядя на своего сына. Что же делать? Обращаюсь в клинику: «А может ошибка?» «Исключено! Ведь у нас самые лучшие химические реакторы. А в лаборатории работают приглашенные из Турции специалисты!», - отчеканили с равнодушием в клинике.