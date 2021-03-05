В Масаллы предотвращено проведение свадьбы, передает Qafqazinfo.

В ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками РОП по контролю за соблюдением правил карантинного режима, было установлено, что житель города Масаллы И.Велиев организовал свадьбу своего сына в доме соседа.

Сотрудники полиции разъяснили участникам мероприятия требования карантинного режима. В отношении 13 человек были приняты меры согласно соответствующей статье Кодекса об административных проступках.