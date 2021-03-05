Жительница Дагестана инсценировала нападение на себя ради внимания мужа

Как отмечается, местный житель позвонил в полицию и рассказал, что неизвестный мужчина в маске проник в квартиру, связал его жену и украл ее телефон. На место приехали сотрудники полиции.

Жительница Дагестана решила необычным способом обратить на себя внимание супруга. Об этом сообщается в Instagram МВД республики, передает РИА Новости.

Однако во время беседы пострадавшая начала путаться в показаниях, что заставило полицейских усомниться в ее словах.

"Вскоре было установлено, что девушка сама инсценировала "ограбление", чтобы привлечь внимание мужа", — пояснили в МВД.

Женщина специально разбросала вещи по квартире и спрятала телефон, а затем связала себе руки веревкой и стала ждать возвращения супруга домой. Она рассказала ему, что ее ограбили.

"P.S. Уважаемые мужья, уделяйте внимание своим женам! Чтобы им не приходилось инсценировать нападение и привлекать к этому полицию!", — отмечается в публикации.