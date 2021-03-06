Вертолет с российскими военными специалистами разбился в ЦАР

Вертолет с российскими военными специалистами разбился в Центральноафриканской республике (ЦАР), сообщает «Лента.ру».

Официально информация о крушении вертолета не подтверждается. По предварительным данным, в инциденте никто не пострадал.

Как сообщается, на борту находились два человека, вертолет упал в болото и сгорел.

Россия в декабре 2020 года по просьбе властей ЦАР направила в страну 300 военных инструкторов. Уточнялось, что на месте они займутся обучением военнослужащих национальной армии республики.