Дорожная полиция обратилась к водителям

Главное управление Государственной дорожной полиции (ГУГДП) обратилось к участникам дорожного движения в связи с сильным ветром.

Как сказал журналистам начальник отдела ГУГДП полковник полиции Вагиф Асадов, с учетом наблюдаемого на территории республики сильного ветра, очень опасно парковать транспортные средства вблизи высотных зданий, под балконами и рядом с деревьями.

В.Асадов отметил, что во избежание аварий, которые могут произойти из-за неблагоприятной погоды, для обеспечения своей безопасности и безопасности других участников дорожного движения, водители должны соблюдать установленный предел скорости на дорогах и требования дорожных знаков, быть внимательными при обгоне и совершении маневра.

"Для защиты жизни и здоровья граждан, исключения риска повреждения их автомобилей всем участникам дорожного движения рекомендуется быть осторожными и не пользоваться транспортными средствами без особой необходимости", - отметил В.Асадов.