На этой неделе в очередном выпуске YouTube-проекта «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсуждалась ситуация в Армении, охваченной протестами из-за поражения во Второй Карабахской войне. Одним из гостей программы был известный российский журналист и общественный деятель Максим Шевченко.

Как сообщает haqqin.az, между ним и ведущей проекта Наданой Фридрихсон в связи с обсуждаемой темой разгорелся спор о том, является ли Карабах отдельной от Азербайджана территорией.

«Карабах — это Азербайджан, и я спорить с этим не буду. Пусть, кто хочет, идет к азербайджанскому солдату, который объяснит ему, на чьей территории велась война. Это - территория Азербайджана», - подчеркнул журналист.

При этом Шевченко апеллировал к позиции президента РФ Владимира Путина, который признает Карабах азербайджанской землей.

Журналист отметил, что на параде Победы в Баку был почетным гостем и сидел на главной трибуне буквально в 10 метрах от лидеров Азербайджана и Турции, указав в связи с этим: «Турция появилась в Азербайджане не вчера, а тогда, когда при поддержке российских войск армянские военные формирования изгнали миллион азербайджанцев с оккупированных территорий. Именно тогда, примерно с 1994 года, великий лидер Гейдар Алиев начал отправлять азербайджанских военнослужащих на обучение не в европейские, а в турецкие военные училища», - указал он.

Напомнил Шевченко и о том, что официально на Южном Кавказе находится несколько российских баз, в том числе и в Армении, тогда как турецкие военнослужащие не базируются в Азербайджане.

«Азербайджан — это могучая и очень сильная экономическая держава на Южном Кавказе, которая является максимально дружественной для России страной. После реализации договора о Зангезурском коридоре через территорию Армении Россия получит прямой кратчайший доступ в Малую Азию. Этот коридор, а также открытие турецко-армянской и армяно-азербайджанской границ не противоречат российским интересам», - убежден М.Шевченко.