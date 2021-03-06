Епископ апостольской префектуры Римско-католической церкви в Азербайджане Владимир Фекете в интервью haqqin.az рассказал о перспективах сотрудничества Азербайджана и Ватикана, представил свое видение войны и мира, толерантности в отношениях людей разных религий.

Как известно, в последнее десятилетие дружественные отношения Азербайджана и Ватикана, которые по праву можно назвать мостом между религиями, все более развиваются и укрепляются. Налажено и сотрудничество, прежде всего в гуманитарной сфере. Так, по инициативе первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой Фонд Гейдара Алиева уже много лет оказывает помощь в восстановлении религиозных памятников Ватикана, внося тем самым ощутимый вклад в сохранение общемирового культурного наследия.

– Благодаря реставрационным проектам Фонда Гейдара Алиева Азербайджан достаточно известен в Ватикане. Как вы оцениваете развитие отношений и межрелигиозного диалога между нашими странами?

- Как главе Католической церкви в Азербайджане мне всегда особенно приятно отвечать на этот вопрос, так как связи Азербайджана и Святого Престола находятся сегодня на самом высоком уровне, и что очень важно - отмечены глубоким взаимным уважением и взаимопониманием, особенно в сфере нравственного измерения жизни человеческого сообщества.

Нельзя не упомянуть тот факт, что Азербайджан за время его независимости, а это всего лишь 30 лет, посетили с официальным визитом два Римских папы: блаженной памяти папа Иоанн Павел II, которого уже при жизни многие считали человеком святым и который был вскоре после смерти канонизирован, а также ныне правящий папа Франциск. Оба понтифика отмечали особое значение Азербайджана как страны, находящейся на пересечении великих культур и религиозных традиций Запада и Востока. Думаю, не ошибусь, если скажу, что Азербайджан в представлении Ватикана является образцом того, как следует выстраивать отношения государства и религии, как следует сохранять и укреплять межэтнический и межконфессиональный мир.

– Хотелось бы узнать ваше мнение об уже завершенных культурных проектах в Ватикане, реставрации Фондом Гейдара Алиева христианских святынь и подписании очередного соглашения между Фондом Гейдара Алиева и Археологическим советом Святого Престола.

– Деятельность Фонда Гейдара Алиева в сфере сохранения исторического, культурного наследия не только в Азербайджане, но во многих странах мира, в том числе и в Ватикане, безусловно, высоко оценивается Святым Престолом. Но хотелось бы отметить, что Ватикан - это не только суверенная территория Святого Престола как высшего управляющего органа Вселенской церкви, это еще и средоточие многих исторических, религиозных памятников, имеющих всемирное значение. Сам факт того, что Азербайджан участвует в реставрации целого ряда из них, говорит о высокой степени доверия, которое заслужили ваша страна и, в частности, Фонд Гейдара Алиева. Ведь реставрационные работы такого рода требуют не только высочайшего профессионализма, но и прежде всего – личного отношения, понимания исключительной ценности этих культурных и религиозных объектов для истории и будущего человечества. И в этом отношении Азербайджан достиг такого уровня доверия, которое, откровенно говоря, не смогли завоевать многие страны и фонды, также выразившие некогда желание участвовать в аналогичных проектах в Ватикане. Мне кажется, что это нужно знать и понимать.

– Вы уже давно в Азербайджане и наверняка интересовались положением христиан в нашей стране, знакомились с проводимой государством политикой в отношении исповедуемых здесь религий. Что сегодня вы можете сказать в этой связи?

– Как я уже говорил, Азербайджан, несомненно, является примером мирного сосуществования представителей разных народов и разных религий. Это обуславливается двумя ключевыми факторами: традиционным для азербайджанского самосознания толерантным отношением к другим религиям и государственной политикой мультикультурализма, которая основывается на этой славной традицию народа. Именно эту традицию в Азербайджане развивают и укрепляют.

Что касается положения христиан Азербайджана, то прежде всего нужно отметить, что христиане здесь - полноправные граждане страны. Они пользуются всеми правами и свободами, предоставляемыми Конституцией Азербайджана, и имеют как граждане страны свои обязательства. В стране обеспечено единство народа, поэтому христиане здесь, как и мусульмане, иудеи, представители других религиозных общин, сообща делят радости и горести, помогают друг другу, участвуют в развитии страны, в обеспечении ее безопасности.

Как епископу церкви в Азербайджане, мне приходиться часто встречаться с делегациями из различных стран мира, в том числе из стран с преимущественно католическим населением, и откровенно должен заявить, что нередко был свидетелем, как положение христиан и в целом верующих людей в Азербайджане вызывает у гостей чувство восхищения. А в некоторой степени даже и чувство зависти, потому что в этой стране и власть, и общество понимают значение духовных ценностей и с уважением относятся к этой сфере жизни человека.

– К сожалению, не везде так относятся представителям других религий. В Карабахе за период его оккупации Арменией было осквернено и разрушено немало мусульманских культовых сооружений…

– Подобное вызывает и сожаление, и справедливое возмущение. В сознании человека должны быть определенные табу, которые во многом и обеспечивают то, что мы называем цивилизацией. Осквернение религиозных памятников, мест поклонения, культовых сооружений, безусловно, относится к этим табу. Те, кто подобное совершил, своим поступком уже доказали, что не имеют никакого отношения к цивилизации и культуре. И тем более печально, когда такое творят называющие себя христианами, потому что Христос призывал не только самим не совершать зла, но и не провоцировать зло в других.

Религиозные чувства – очень тонкая сфера человеческого бытия, и невзирая ни на какие конфликты с этой сферой следует обходится и с уважением и осторожностью.

– Примут ли специалисты из Ватикана участие в восстановлении историко-культурного наследия Карабаха?

– На последней встрече нашей делегации с кардиналом Джанфранко Равази – председателем Папского совета по культуре рассматривались подобные планы, говорил об этом и уважаемый Анар муаллим Алекперов – исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева, и в целом идея о сотрудничестве в этом направлении была воспринята очень позитивно. На встрече особо отмечалось, что Азербайджан намерен восстановить все культурные, религиозные памятники на освобожденных территориях, относящиеся как к исламу, так и к христианству, и опыт соответствующих структур Ватикана, а также многолетний опыт сотрудничества Ватикана и Азербайджана в гуманитарной сфере, безусловно, пригодились бы.

– Армянские священнослужители, в том числе католикос всех армян, не раз призывали к войне. Как это соотносится с христианством, которое проповедует мир?

– Вы правильно отметили, что христианство проповедует мир. Если обратиться к не столь далекой от нас истории, к временам тяжелейших Первой и Второй мировых войн, то увидим, что и в такие страшные периоды человеческой истории Римские папы приоритетом всегда называли мир и согласие. Христианство обращается в человеке к тому, что для него естественно – а это мир, добрососедство, согласие и сотрудничество. Невзирая на массированную пропаганду животной сущности человека, свидетелем которой мы часто, к сожалению, являемся, человек был создан как существо и плотское, но и духовное, и самое главное – желающее и способное творить благо по примеру своего Творца. Война, ненависть, вражда - противоестественны и Богу и сотворенному Им человеку, и оправдание их не укладывается в христианское понимание сущности человека.

– Рядом с католической церковью в Баку находится мемориал жертвам Ходжалы. Что, по-вашему, нужно предпринять человечеству, чтобы не допустить повторения таких трагедий?

– Военные преступления против мирных жителей однозначно должны всегда и везде осуждаться. В мире не может и не должно быть двойных стандартов по этому поводу, так как нередко именно порочная система двойных стандартов, а также равнодушие мирового сообщества создают у военных преступников, у террористов ощущение безнаказанности. Политическим центрам мира нужно отложить свои интересы перед неизменной и несомненной ценностью жизни человека, тем более когда речь идет о мирных жителях - детях, женщинах, стариках. Однозначное осуждение - одно из основных условий гарантии того, что в будущем такие трагедии, как Ходжалы, не будут более происходить.