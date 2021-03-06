Синоптики о фактической погоде в Азербайджане

По состоянию на 19:00 погода на территории Азербайджана изменилась, дует сильный северо-западный ветер.

Как сообщает Национальная служба гидрометеорологии, максимальная скорость ветра в Сальяне и Нефтчале составила 28 м/с, Тертере – 25 м/с, Габале – 24 м/с, Нафталане – 23 м/с, Набрани, Губе, Агстафе, Бейлагане, Хачмазе – 20 м/с, Билясуваре, Балакене – 18 м/с, Гаджигабуле, Ярдымлы, Агдаме – 16 м/с, Шеки – 15 м/с, Маштаге, Баку – 35 м/с, на острове Гум – 33 м/с, Сумгайыте – 30 м/с, на Нефтяных Камнях – 29 м/с, Аляте, Пираллахы – 28 м/с, на острове Чилов – 26 м/с, Бине – 24 м/с.

Согласно данным станции на Нефтяных Камнях, высота волн в Каспийском море достигает 6 метров.

В Губе, Халтане, Шабране идет дождь, а в Хачмазе, Гусаре, Шахдаге выпал снег.