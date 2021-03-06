Мамед Эфендиев, отдел экономики 22:10

Азербайджан занял первое место в пятерке стран Европы, значительно улучшивших показатели экономической свободы в Индексе экономической свободы за 2020 год, подготовленном Heritage Foundation (американский Фонд наследия). Как отмечено в отчете фонда, рейтинг страны поднялся на 16 позиций в Индексе 2020 года в результате значительно более высоких оценок свободы бизнеса, свободы инвестиций и финансового благополучия. Отметим, что авторитетный в мире Heritage Foundation - стратегический исследовательский институт США, основанный в 1973 году, занимается широким спектром исследования международной политики. Декларируемая идея института —статистическую модель общества и обеспечение доступа к ней широкой общественности. Фонд издаёт ряд аналитических исследований, из самых известных — ежегодный «Индекс экономической свободы», «Политические эксперты 2000», «Мандат на лидерство» (рекомендательные материалы для кандидатов в президенты США). Исследования фонда публикуются в известном американском издании «The Insider», в формате буклетов - «Backgrounder», «Executive Memorandum», «Executive Summary» и др.

Да, речь идет об Азербайджане, который многие «эксперты» из западного сообщества уже который год пытаются обвинять в отсутствии всякой свободы, и особенно в экономической сфере. И никакие отчеты правительства, ни конкретная и даже сухая официальная статистика не могут их переубедить. Но на сей раз оценку дает этому не подчиненная президенту страны госструктура, которую легко обвинить в исполнении воли властей, а известный своей объективностью авторитетный фонд, не имеющий к нашей стране никакого отношения. И хотя подобные оценки экономической свободы в стране звучат не первый год и не из одного указанного фонда, наши «друзья» не оставляют попыток очернения политики властей, хватаясь при этом за самые ненадежные источники и факты. И хочется, наконец, положить конец всем этим обвинениям в авторитаризме, закрытой экономике, круговой коррупционной поруке и многих других грехах, с которыми правительство как раз ведет активную борьбу. И доклад Heritage Foundation наглядно демонстрирует развитие экономических свобод в Азербайджане. Оценка экономической свободы в Азербайджане, по расчетам аналитиков фонда, составляет 69,3 балла (44-я позиция в Индексе 2020 года среди 180 стран). Общий балл возрос на 3,9 пункта из-за значительного роста показателей свободы бизнеса, свободы инвестиций и финансового благополучия. Кстати, по этому показателю Азербайджану присвоено уже 24-е место среди 45 стран европейского региона, в то же время его общий балл намного выше среднемирового. И, что следует особо подчеркнуть, в отчете говорится, что Азербайджан добился значительного прогресса в показателях экономической свободы с момента первого включения в Индекс в 1996 году. Отчет в принципе выбивает из рук указанных «экспертов» последние аргументы, какими еще как-то можно манипулировать общественным мнением. Без всяких словесных изречений, одними только цифрами фонд ясно дает понять, что Азербайджан крепко утвердился в середняках в таком развитом регионе, как Европа. А среднемировой показатель он уже оставил позади. А между тем ведущие финансово-экономические институты мира, рейтинговые центры все чаще возвышают Азербайджан в своих рейтинговых таблицах, причем по всем показателям. И всем ясно, что это логический результат последовательной и системной экономической политики президента Ильхама Алиева, осуществляемых им коренных реформ. И верность такой политики как раз вытекает из того, что даже в период глобального кризиса, вызванного пандемией коронавируса, страна уверенно поднимается по экономической лестнице. Иначе как объяснить, что один из ведущих мозговых центров в мире улучшил позиции Баку сразу на 6 пунктов, присудив ему 38-е место среди 172 стран. По экономической свободе Азербайджан набрал 70,1 балла из 100 возможных. Достаточно отметить, что соседями Азербайджана по рейтингу стали Бельгия (70,1 балла – 37-е место) и Испания (69,9 балла - 39-е место). Мы перегнали по данному показателю такие передовые страны, как Франция, Испания, Италия и Польша. И веру в экономику нашей страны в мире укрепляют тренды развития, зафиксированные по банковскому, имущественному, монетарному, фискальному и другим важным направлениям.