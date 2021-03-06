Арабы и корейцы объединяются: ставка на энергию будущего наш обзор
Как не раз сообщал haqqin.az, в мире, озабоченном ценами на нефть и газ, поиском новых видов энергии, эффективными технологиями, уже намечены направления развития энергетической сферы. Одним из новых видов топлива уже считается водород.
Недавно стало известно, что два энергогиганта — корейский Hyundai Heavy Industries Holdings (HHIH) и саудовский концерн Saudi Aramco подписали соглашение о совместных проектах в области разработки и производства так называемого голубого водорода и аммиака.
Одна из компаний южнокорейского энергомонстра Hyundai Oilbank будет ответственна за транспортировку сжиженного природного газа (LPG) из емкостей Saudi Aramco, вслед за чем он будет перерабатываться в голубой водород. А двуокись углерода, выделенная из LPG во время процесса производства водорода, будет складироваться и сразу транспортироваться обратно в резервуары Saudi Aramco.
Вторая сторона соглашения, в свою очередь, будет использовать CO2 для выкачивания большего количества нефти из-под земли в процессе повышенного уровня извлечения ценного сырья.
В дальнейшем, как предусмотрено соглашением, корейский Hyundai Oilbank будет поставлять и продавать водород в качестве топлива потребителям - владельцам электромобилей и для нужд теплоэлектростанций.
В планах этого подразделения корейского гиганта - создание к 2040 году необходимой инфраструктуры, частью которой будут 300 станций зарядки электричеством по всей Южной Корее.
Но это еще не все. Korea Shipbuilding& Offshore Engineering, как часть HHIH разработает также грузовые корабли, которые смогут одновременно перевозить сжиженный природный газ и уголь. Так сообщило издание econotimes.com.
Надо сказать, что тема использования водорода в качестве топлива для производства энергии привлекает внимание не только Южной Кореи и Саудовской Аравии.
Недавно очень ясно по ней высказался вице-премьер Польши Ярослав Говин, страны, где добыча угля все еще актуальная, несмотря на закрытие многих шахт на юге страны.
Он выступил с заявлением, что «водород — это энергия будущего, и что Польша должна выбирать, вступит ли она в соревнование на этом поприще или останется позади». Его цитирует издание wGospodarce.
Именно применение водорода в народном хозяйстве позволит значительно снизить вредные выбросы в атмосферу, что очень актуально для стран Евросоюза.
Вице-премьер Говин отметил, что даже если сейчас технологии производства водорода дороги, то со временем они подешевеют, усовершенствуются и станут общедоступными.
Он сообщил, что 26 марта в ЕС состоится набор предложений по внедрению инновационных водородных технологий в рамках механизма IPCEL, то есть, так называемой взаимной заинтересованности. Программы механизма рассчитаны на мобилизацию совместных усилий нескольких государств ЕС. Такое сотрудничества, в которое будут вовлечены предпринимательские общества, позволило бы сделать прорыв в области создания «зеленого» климата на континенте.
Инновации инновациями, но каменный уголь, который все еще широко используется для производства электроэнергии на теплоэлектростанциях в мире в качестве топлива, еще рано списывать со счетов.
Корейцы и арабы не случайно вкладываются в переработку, транспортировку водорода, не забывая о добыче «черного золота», при этом не забывая об угле, который до эры нефтедобычи тоже носил звание «черного золота».
Дальновидные бизнесмены, сферой деятельности которых является добыча полезных ископаемых и их дальнейшее использование, как говорится, не держат яйца в одной корзине. Образно выражаясь, пишем - «водород», а в уме - «уголь».