Недавно стало известно, что два энергогиганта — корейский Hyundai Heavy Industries Holdings (HHIH) и саудовский концерн Saudi Aramco подписали соглашение о совместных проектах в области разработки и производства так называемого голубого водорода и аммиака.

Как не раз сообщал haqqin.az, в мире, озабоченном ценами на нефть и газ, поиском новых видов энергии, эффективными технологиями, уже намечены направления развития энергетической сферы. Одним из новых видов топлива уже считается водород.

Одна из компаний южнокорейского энергомонстра Hyundai Oilbank будет ответственна за транспортировку сжиженного природного газа (LPG) из емкостей Saudi Aramco, вслед за чем он будет перерабатываться в голубой водород. А двуокись углерода, выделенная из LPG во время процесса производства водорода, будет складироваться и сразу транспортироваться обратно в резервуары Saudi Aramco.

Вторая сторона соглашения, в свою очередь, будет использовать CO2 для выкачивания большего количества нефти из-под земли в процессе повышенного уровня извлечения ценного сырья.

В дальнейшем, как предусмотрено соглашением, корейский Hyundai Oilbank будет поставлять и продавать водород в качестве топлива потребителям - владельцам электромобилей и для нужд теплоэлектростанций.

В планах этого подразделения корейского гиганта - создание к 2040 году необходимой инфраструктуры, частью которой будут 300 станций зарядки электричеством по всей Южной Корее.

Но это еще не все. Korea Shipbuilding& Offshore Engineering, как часть HHIH разработает также грузовые корабли, которые смогут одновременно перевозить сжиженный природный газ и уголь. Так сообщило издание econotimes.com.

Надо сказать, что тема использования водорода в качестве топлива для производства энергии привлекает внимание не только Южной Кореи и Саудовской Аравии.

Недавно очень ясно по ней высказался вице-премьер Польши Ярослав Говин, страны, где добыча угля все еще актуальная, несмотря на закрытие многих шахт на юге страны.

Он выступил с заявлением, что «водород — это энергия будущего, и что Польша должна выбирать, вступит ли она в соревнование на этом поприще или останется позади». Его цитирует издание wGospodarce.

Именно применение водорода в народном хозяйстве позволит значительно снизить вредные выбросы в атмосферу, что очень актуально для стран Евросоюза.

Вице-премьер Говин отметил, что даже если сейчас технологии производства водорода дороги, то со временем они подешевеют, усовершенствуются и станут общедоступными.