Далай-ламе вкололи первую дозу вакцины Covidshield, разработанной AstraZeneka/Oxford и изготавливаемой Serum Institute в Индии перед объективами видеокамер. Об этом сообщает Религиозно-информационная служба Украины. Такой пример должен побудить буддистов последовать ему.

Многие мировые лидеры, публично вакцинировавшись, подали пример гражданам своих стран. К их числу только что примкнул и глава последователей тибетского буддизма мира 85-летний Далай-лама XIV, лауреат Нобелевской премии мира, живущий большую часть своей жизни, с 1959 года в изгнании в Индии. Это произошло в резиденции Его Святейшества, в городе Дхарамсала в штате Химачал-Прадеш.

В Индии одобрили использование только двух вакцин — индийского варианта «оксфордской» вакцины Covishield, а также препарата Covaxin, который разработала отечественная компания Bharat Biotech.

Сам Далай-лама рассказал, что решил привиться по совету друзей, а также он порекомендовал вакцинироваться всем другим.

«По словам моих надежных друзей, в числе которых есть врач, необходимо сделать эту инъекцию, чтобы предотвратить очень серьезную проблему. Эта инъекция очень помогает, и очень хорошая. Потому вы тоже должны сделать ее», - сказал в видеообращении духовный лидер народа Тибета.

Индия является второй страной в мире по числу заболевших Covid-19: здесь зарегистрировано более 11,1 миллиона человек, инфицированных коронавирусом.

С марта текущего года здесь началась вторая волна вакцинации от коронавируса, когда прививку разрешили сделать людям старше 60 лет.