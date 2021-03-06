Верующие, особенно молодежь, с восторгом встретила Папу Римского. Это второй по величине стадион в Ираке, который обычно вмещает 27 тысяч зрителей. Но на этот раз там было намного меньше людей по соображениям санитарно-эпидемиологической безопасности. Тем не менее мало кто придерживался этих мер. На трибунах никто не соблюдал дистанцию, очень немногие находились в масках, поскольку в Ираке нет обязательного требования ношения масок.

Haqqin.az продолжает информировать читателей об историческом визите Папы Римского Франциска в Ирак. В воскресенье, в столице Курдского автономного округа в городе Эрбиль понтифик Франциск провел мессу на стадионе, где собралось 10 тысяч верующих христиан. Журналисты из папского пула вспоминают, что последнее подобное массовое мероприятие состоялось накануне пандемии Covid-19.

«Как же много ваших братьев и сестер, друзей и сограждан носят в себе раны войны и насилия; раны видимые и невидимые! - сказал понтифик. - Чтобы очистить сердце, мы должны запачкать свои руки: чувствовать себя ответственными и не стоять в стороне, когда брат и сестра страдают».

Франциск сказал верующим, что Иисус освобождает от такого способа понимания веры, семьи, общества, «который разделяет, противопоставляет и исключает» для того, чтобы можно было «строить Церковь и общество открытое для всех заботящихся о наиболее нуждающихся братьях и сестрах».

«Господь обещает нам, что мощью своего воскресения может поднять нас и наши общества из нечисти, возникшей из-за несправедливости разделения и ненависти», - отметил глава Римско-католической церкви.

Папа выразил признательность деятельности католической церкви в Ираке, которая более всего несет наиболее нуждающимся «Христово милосердие и прощение».

Далее он сказал:

«Даже перед лицом громадной бедности и трудностей, многие из вас пожертвовали конкретную помощь и выражения солидарности бедным и страдающим. Это один из поводов, которые склонили меня, чтобы прибыть к вам с паломнической поездкой, чтобы вас поблагодарить и укрепить вас в вере и свидетельствовании».

Именно в районе Эрбиля нашли прибежище тысячи жителей христианской Равнины Нинива, которые бежали от террора «Исламского государства».

Перед отлетом в Рим в понедельник понтифик сказал прощальные слова, обращенные к курдскому населению. Обратился он также к иракцам:

«В эти дни, проведенные среди вас, я слышал голоса страдания и тревоги, но слышал также голоса надежды и утешения».

Франциск обратился к людям, исповедующим все религии, сказал об их вкладе в восстановление страны и общественного возрождения, попросив вместе работать для спокойного и благополучного будущего, которое никого не оставит позади и никого не дискриминирует.

Несомненно, смелый визит в Ирак главы Римско-католической церкви еще станет предметом многочисленных аналитических статей и философских размышлений. Особенно важен визит именно сейчас, когда вновь на Ближнем Востоке повсюду слышно зловещее бряцание оружием.

Есть надежда, что религиозный и, в то же время, дипломатический визит Папы Франциска в Ирак поможет разрядить обстановку.