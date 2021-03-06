Армяне разорили и разграбили Мегри, как Джебраил и Зангилан выкладка и видео Вахида Мустафаева
В одном из основных положений соглашения, подписанного в январе этого года в Москве главами России, Азербайджана и Армении, указывается на необходимость скорейшего восстановления региональной транспортной инфраструктуры. Согласно документу, планируется также возобновление автомобильного и железнодорожного сообщения между Баку и Нахчываном через территорию армянского Мегри.
И именно этот вопрос муссируется сегодня в армянских СМИ, которые называют эту транспортную артерию «Путем Турана». Причем используют при этом самую грубую дезинформацию. Что это означает? Что делает такую интерпретацию положения совместного соглашения неприемлемой для Азербайджана?
Говоря о «Пути Турана», враждебные Азербайджану и Турции силы пытаются убедить мировую общественность в серьезной опасности, которую несет «ужасно воинственная» Турция, открывая себе путь к Нахчывану, а затем через Азербайджан к Каспийскому морю и тюркским государствам Средней Азии. В результате, подчеркивает скандальная пресса, будет создан «большой Туран», который вступит в противостояние с христианским миром. Тюркофобские силы некоторых государств уже называют это «туранским коридором», утверждая, что турки собираются создать новую империю, а потом вообще завладеть миром. И звучат призывы устранить эту угрозу прямо в колыбели.
Аргументы, свидетельствующие о нереальности утверждений армянских и проармянских СМИ
1. Заявления об агрессивных намерениях Турции и Азербайджана – не что иное, как спекуляции людей с извращенным сознанием мононационализма. Во-первых, мы живем в XXI веке, когда для сбора достоверной информации существуют спутники, для доставки продуктов – поезда и самолеты. И сегодня, благодаря этим путям, официальная Анкара имеет транспортное сообщение по морю, воздуху и сухопутным дорогам с Центральной Азией и со всем миром в целом. Аэропорт Стамбула является одним из крупнейших в мире, а «Турецкие авиалинии» перевозят более 200 тысяч пассажиров в день, отправляя в полет воздушные лайнеры в разные точки мира каждые 74 секунды. Это ли не доказательство абсурдности обвинений армянских реваншистов? В XXI веке никто не собирается покорять мир на верблюдах, и если кто-то сегодня опасается «Туранского коридора», то эти люди уже опоздали - такие коридоры существуют уже давно и до сих пор не принесли миру ничего, кроме интеграции и пользы.
2. 30 октября 2017 года была открыта железная дорога Баку-Тбилиси-Карс (БТК) протяженностью 826 км, которая соединила Турцию с Азербайджаном и всей Средней Азией (за исключением Армении, которая осталась за бортом этого проекта). Были созданы исключительные условия для пассажирских и грузоперевозок. Когда эта железная дорога стоимостью более полумиллиарда долларов США будет работать на полную мощность, она будет в состоянии перевозить 3 миллиона пассажиров и 15 миллионов тонн грузов в год. Из Азербайджана можно добраться до турецкого города Карс за один день, а до Стамбула - за два дня, а это означает прямой выход к международным транспортным коридорам. Как видите, этот «Туранский коридор» уже существует, причем этот проект не был задействован во Второй Карабахской войне. То есть азербайджанское государство освободило свои земли от армянских оккупантов совершенно другими путями в прямом и переносном смысле.
3. Нахчыванская Автономная Республика Азербайджана уже 30 лет живет в условиях блокады. Дорога, соединяющая Азербайджан с Нахчываном, нужна не для какого-то фантастического, вымышленного «Туранского коридора», а просто для того, чтобы доставлять населению все необходимое. А наглядное свидетельство того, что во время войны и без дороги через Мегри Нахчыванский спецназ нашел нужные пути и с честью участвовал во Отечественной войне, внеся достойный вклад в освобождение ключевых стратегических позиций. Это еще раз показывает, что дорога через Мегри нужна не для открытия военных стезей и «опасных» коридоров. 30 лет Нахчыван существует в условиях блокады, и каждый год десятки миллионов манатов из бюджета Азербайджана направляются на поддержку автономной области. А если бы у Нахчывана был этот путь, самоотверженный и творческий народ региона не только был бы полностью обеспечен промышленной и сельскохозяйственной продукцией, но и сам смог бы инвестировать в бюджет Азербайджана.
4. Немаловажно, знать в каком состоянии сегодня находится сам Мегри, находясь под контролем Армении (обратите внимание на видеоролик). Запущенный, разоренный, без малейших признаков какой-либо экономической деятельности. Фотографии нынешнего Мегри ничем не отличаются от таких же из разрушенных оккупантами Губадлы, Зангилана, Джебраила. Следовательно, хаос, экономическое и политическое игнорирование постигло не только земли, захваченные Арменией в конце ХХ века, но и азербайджанские территории, оккупированные ею в начале ХХ века в Зангезуре. Это говорит о том, что государственная стратегия Армении из века в век основывалась на принципе - «хозяин этих мест рано или поздно вернет их», а пока можно грабить, разорять, не вкладывая ни копейки в развитие временно присвоенных территорий…