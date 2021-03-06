В одном из основных положений соглашения, подписанного в январе этого года в Москве главами России, Азербайджана и Армении, указывается на необходимость скорейшего восстановления региональной транспортной инфраструктуры. Согласно документу, планируется также возобновление автомобильного и железнодорожного сообщения между Баку и Нахчываном через территорию армянского Мегри.

И именно этот вопрос муссируется сегодня в армянских СМИ, которые называют эту транспортную артерию «Путем Турана». Причем используют при этом самую грубую дезинформацию. Что это означает? Что делает такую интерпретацию положения совместного соглашения неприемлемой для Азербайджана?

Говоря о «Пути Турана», враждебные Азербайджану и Турции силы пытаются убедить мировую общественность в серьезной опасности, которую несет «ужасно воинственная» Турция, открывая себе путь к Нахчывану, а затем через Азербайджан к Каспийскому морю и тюркским государствам Средней Азии. В результате, подчеркивает скандальная пресса, будет создан «большой Туран», который вступит в противостояние с христианским миром. Тюркофобские силы некоторых государств уже называют это «туранским коридором», утверждая, что турки собираются создать новую империю, а потом вообще завладеть миром. И звучат призывы устранить эту угрозу прямо в колыбели.

Аргументы, свидетельствующие о нереальности утверждений армянских и проармянских СМИ

1. Заявления об агрессивных намерениях Турции и Азербайджана – не что иное, как спекуляции людей с извращенным сознанием мононационализма. Во-первых, мы живем в XXI веке, когда для сбора достоверной информации существуют спутники, для доставки продуктов – поезда и самолеты. И сегодня, благодаря этим путям, официальная Анкара имеет транспортное сообщение по морю, воздуху и сухопутным дорогам с Центральной Азией и со всем миром в целом. Аэропорт Стамбула является одним из крупнейших в мире, а «Турецкие авиалинии» перевозят более 200 тысяч пассажиров в день, отправляя в полет воздушные лайнеры в разные точки мира каждые 74 секунды. Это ли не доказательство абсурдности обвинений армянских реваншистов? В XXI веке никто не собирается покорять мир на верблюдах, и если кто-то сегодня опасается «Туранского коридора», то эти люди уже опоздали - такие коридоры существуют уже давно и до сих пор не принесли миру ничего, кроме интеграции и пользы.