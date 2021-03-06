Французский депутат-миллиардер погиб в авиакатастрофе

Французский парламентарий и предприниматель Оливье Дассо погиб в воскресенье в результате падения вертолета в Нормандии. Об этом сообщил на своей странице в Twitter президент Франции Эмманюэль Макрон.

"Оливье Дассо служил своей родине как промышленник и депутат, - отметил глава государства. - Его гибель является огромной утратой".

69-летний политик представлял в Национальном собрании (нижней палате парламента) правую партию "Республиканцы". Он также был обладателем одного из самых крупных состояний Франции, оцениваемого в €5 млрд. Дассо происходил из семьи известных французских авиапромышленников.

Как сообщила радиостанция Europe 1, катастрофа вертолета произошла в коммуне Тук, расположенной между нормандскими курортами Довиль и Онфлер. Вместе с Дассо погиб пилот вертолета.

Погибший парламентарий пользовался во Франции большим авторитетом. В пятницу он принимал в своем избирательном округе Бове премьер-министра Франции Жана Кастекса и главу МВД Жеральда Дарманена.