В Финляндии вводится жесткий карантин

В рамках вводимых мер на дистанционное обучение будут переведены ученики средних и старших школ, отменены досуговые занятия для детей старше 12 лет, рекомендован перевод сотрудников на удаленную работу. Планируется также закрытие ресторанов, баров, кафе и ночных клубов, но решение об этом парламент страны должен принять только в понедельник. Эта и другие меры, однако, не должны коснуться регионов, где эпидемическая ситуация спокойная и находится на так называемом базовом уровне. В данный момент этому критерию соответствуют только пять финских медицинских округов, всего же страна поделена на 21 медицинский округ, в 16 из них пандемия находится в стадии ускорения или распространения.

Число случаев заражения коронавирусом в Финляндии увеличилось за сутки на 511 и достигло, по данным на воскресенье, 62 063. Всего от осложнений, вызванных инфекцией, в стране скончались 767 человек.