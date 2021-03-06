Не женщина, а «карамелька» из Карамельной фабрики вперед в СССР

Гюльназ Багванова, автор haqqin.az

Накануне женского праздника отчего-то вспомнилось старое бакинское предприятие. Наверное, потому, что работали там исключительно женщины. Это хорошо знакомая всем бакинцам старшего поколения Карамельная фабрика. Карамелька, как ее ласково называли все.

Мельница Тагиева, потом тюрьма, и наконец, "Карамельная фабрика"

После выхода на советские экраны фильма «Сладкая женщина» с Натальей Гундаревой в главной роли всех работниц фабрики так и стали называть. А до того они ходили кто в «шоколадках», кто в «мармеладках» или «карамельках», а некоторые и в «коробочках» - по названию цехов, где трудились. И этих «сладких женщин» узнавали издалека – от каждой исходил такой головокружительный аромат ванили, патоки, меда, какао, шоколада, всевозможных специй, что сразу можно было определить - девушка с Карамельной. Да и саму фабрику сразу «учуивали» все, кто оказывался в районе «Бешмертебе» по аромату на всю округу.

Появилась она в самом центре города, на пересечении улиц Свердлова и Губанова (названия улиц старые), в 1939 году. Небольшая перестройка старой Тагиевской тюрьмы – и вот тебе «сладкое» предприятие. Бытует легенда, что миллионер и меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев когда-то построил здесь острог, чтобы азербайджанских арестантов не отправляли в Сибирь или какую-то другую тмутаракань, а отбывали бы они наказание у себя на родине. В старые времена умели строить - толщина стен была такой, что ни один из узников и не помышлял о побеге. Кстати, сейчас на месте фабрики возвышается многоэтажка. Вернее, предприятие перестроено под нее, потому что снести эти возведенные на века стены так и не удалось.

В военные 1941-45-е годы Карамелька выпускала сладкий кисель, который выдавали бакинцам по карточкам, да еще «помадку» - но это уже для детских домов, садов и ясель. Вот, пожалуй, и весь ассортимент в голодное военное и послевоенное время. Многие в городе тогда завидовали тем, кто работал на этой фабрике. Однако ее работницы отнюдь не шиковали - за вынос продукции карали безжалостно. Рассказывали, что одну женщину за семь (7) украденных конфет для своих голодных ребятишек на семь же лет и засудили.

Женщин сажали за украденные карамельки

После войны жизнь стала налаживаться, но конфеты все еще оставались роскошью для большинства семей. Некоторые мамаши научились дома из обычного сахарного песка варить что-то вроде леденцов, которые малыши смаковали с огромным удовольствием.

Но время шло, росло и расширялось производство. Старшее поколение наверняка помнит в витринах гастрономов огромные вазы с замысловато уложенными конфетами в ярких бумажках, круглые жестяные коробочки с хотя и прильнувшими друг с другу, но такими вкусными леденцами «монпасье». Однако и тогда дефицитом оставалась продукция розничного цеха - здесь в небольших количествах выпускали редкие сорта - «Серенада», «Ассорти», «Грильяж» и др. В них тогда было много шоколада и орехов... Спецзаказы шли в определенные магазины и выдавались не всем, а только тем, у кого «блат» на Карамельной или по просьбе «сверху». Популярностью пользовались они и в Москве. Поговаривали, что эти сладости отправляли даже в Кремль.

Знал бы кто, каким нелегким трудом доставались эти конфеты женщинам-работницам. Особенно летом. Представьте огромные котлы, в которых варится сладкая масса. Нужно было постоянно следить за влажностью, правильной дозировкой и последовательностью закладывания всех составляющих компонентов. Тут даже минута имела значение. Случалось, передерживали начинку «Грильяжа» или «Серенады», и тогда она так кристаллизовалась, что никакими зубами не разгрызешь. Уж не знаю, как выходили из положения… Скорее всего, начинали варить заново. За окном при этом хорошо если плюс 30, в самом же цехе (без кондиционеров) и того больше. Не поймешь, кто варится больше – конфеты или конфетчицы. Улучив свободную минуту, девушки бегали в холодильное помещение, чтобы хоть недолго побыть в прохладе. Конечно, после такого «охлаждения» частенько простужались и болели. Зимой было полегче: на улице ветер, холод, а в цехе тепло.

Советская карамелька

Заметила я тогда одну особенность почти всех фабричных – чай они пили только с сахаром вприкуску, а чаще просто «аджи чай». Объясняли: нанюхались так, что смотреть не можем на конфеты. Но пробовать и дегустировать, особенно новые сорта – были обязаны. И не только у себя в цехах. Инженерам-кондитерам Бакинской карамельной фабрики приходилось бывать в командировках у своих коллег из разных республик СССР, ездили и в Москву на знаменитые «Красный Октябрь», «Рот-Фронт», «Большевичку», «Бабаевскую». И тут просто необходимо было пробовать, сравнивать, что-то заимствовать, представлять свою, азербайджанскую, продукцию. И надо сказать, что наши конфеты всегда получали самую высокую оценку специалистов.

К сожалению, имена авторов наших лучших, наивкуснейших сортов сейчас никто не помнит. А жаль, эти люди прославляли республику, удостаивались высоких наград на ВДНХ - была такая выставка достижений народного хозяйства СССР в Москве.

Коллектив Бакинской карамельной фабрики был в республике на хорошем счету и, что неудивительно, наши известные артисты, творческие коллективы, которых приглашали на встречу с ее коллективом, шли сюда с удовольствием. После небольшого концерта в фабричном клубе их водили по цехам и задаривали сладкой продукцией. Часто бывали здесь Шовкет Алекперова, Мирза Бабаев, Эльмира Рагимова, приезжал молдавский танцевальный коллектив «Жок», гости из Египта, Румынии.

Выступала и любимая всем народом Шовкет Алекперова

В конце 60-х прошлого века, как раз накануне 8 марта побывал на фабрике и Муслим Магомаев. Клуб в тот весенний день был набит до отказа. Пришли и те, кто после смены, и те, кто в смене. Как рассказывала одна бывшая работница, ждут-ждут, а знаменитого артиста все нет. Снарядили делегацию к нему домой. Прошел час-другой, никто не расходится… И наконец подъезжает «Волга», а из нее выходит несколько смущенный, молодой, красивый, в белоснежной сорочке и черном свитере Муслим. Извинившись за опоздание, он заторопился на сцену, с которой ему не давали сойти больше часа. По сей день ветераны фабрики помнят эту встречу. После концерта Муслима повели в фабком, где для гостя был накрыт стол. Каких только конфет там не было! И Магомаев не подвел - оказался сладкоежкой. Пробуя все подряд, он вовсю расхваливал сладости, интересовался, как они приготовлены и что входит в состав. Работницы были в восторге от такого гостя к своему женскому празднику, радостно потчевали его новейшими сортами и не хотели отпускать. Только поздно вечером Магомаеву удалось вернуться домой. И долго еще только и было разговоров в коллективе, что об этом замечательном концерте.

Накануне 8 марта приехал и Муслим Магомаев

После 90-х судьба фабрики не сложилась: под видом приватизации ее продали. Был потом на этом месте какой-то ресторан, но теперь и это в прошлом. Здание, где располагались цеха, перестроили в жилой дом, а на месте управления появилась новостройка. Так исчезла Карамелька - Бакинская карамельная фабрика.

Недавно мне довелось объехать район, где располагалось предприятие, вместе с его бывшим инженером-кондитером, женщиной, отдавшей «карамельке» 54 года жизни. Слезы стояли в ее глазах. Она давно не бывала здесь, и то, что представилось ее взору, хоть и было современным, модным и элитным, горько назвала «руинами». Здесь остались ее молодость, любимая работа, удачи и разочарования, память об ушедших друзьях и годах. Наверное, такие же чувства испытывают все, кто когда-то работал на Бакинской карамельной. А коллектив ее насчитывал 800 человек.

Водитель по просьбе ветерана-кондитера, сидевшей на переднем сиденье, опустил стекло, Легкий ветерок донес знакомый сладкий аромат. Я вздрогнула, но моя спутница, заметив это, улыбнувшись, сказала: «Это мои любимые духи». Они пахли ванилью…