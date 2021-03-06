Гюльназ Багванова, автор haqqin.az 03:10

Накануне женского праздника отчего-то вспомнилось старое бакинское предприятие. Наверное, потому, что работали там исключительно женщины. Это хорошо знакомая всем бакинцам старшего поколения Карамельная фабрика. Карамелька, как ее ласково называли все.

После выхода на советские экраны фильма «Сладкая женщина» с Натальей Гундаревой в главной роли всех работниц фабрики так и стали называть. А до того они ходили кто в «шоколадках», кто в «мармеладках» или «карамельках», а некоторые и в «коробочках» - по названию цехов, где трудились. И этих «сладких женщин» узнавали издалека – от каждой исходил такой головокружительный аромат ванили, патоки, меда, какао, шоколада, всевозможных специй, что сразу можно было определить - девушка с Карамельной. Да и саму фабрику сразу «учуивали» все, кто оказывался в районе «Бешмертебе» по аромату на всю округу. Появилась она в самом центре города, на пересечении улиц Свердлова и Губанова (названия улиц старые), в 1939 году. Небольшая перестройка старой Тагиевской тюрьмы – и вот тебе «сладкое» предприятие. Бытует легенда, что миллионер и меценат Гаджи Зейналабдин Тагиев когда-то построил здесь острог, чтобы азербайджанских арестантов не отправляли в Сибирь или какую-то другую тмутаракань, а отбывали бы они наказание у себя на родине. В старые времена умели строить - толщина стен была такой, что ни один из узников и не помышлял о побеге. Кстати, сейчас на месте фабрики возвышается многоэтажка. Вернее, предприятие перестроено под нее, потому что снести эти возведенные на века стены так и не удалось. В военные 1941-45-е годы Карамелька выпускала сладкий кисель, который выдавали бакинцам по карточкам, да еще «помадку» - но это уже для детских домов, садов и ясель. Вот, пожалуй, и весь ассортимент в голодное военное и послевоенное время. Многие в городе тогда завидовали тем, кто работал на этой фабрике. Однако ее работницы отнюдь не шиковали - за вынос продукции карали безжалостно. Рассказывали, что одну женщину за семь (7) украденных конфет для своих голодных ребятишек на семь же лет и засудили.

После войны жизнь стала налаживаться, но конфеты все еще оставались роскошью для большинства семей. Некоторые мамаши научились дома из обычного сахарного песка варить что-то вроде леденцов, которые малыши смаковали с огромным удовольствием. Но время шло, росло и расширялось производство. Старшее поколение наверняка помнит в витринах гастрономов огромные вазы с замысловато уложенными конфетами в ярких бумажках, круглые жестяные коробочки с хотя и прильнувшими друг с другу, но такими вкусными леденцами «монпасье». Однако и тогда дефицитом оставалась продукция розничного цеха - здесь в небольших количествах выпускали редкие сорта - «Серенада», «Ассорти», «Грильяж» и др. В них тогда было много шоколада и орехов... Спецзаказы шли в определенные магазины и выдавались не всем, а только тем, у кого «блат» на Карамельной или по просьбе «сверху». Популярностью пользовались они и в Москве. Поговаривали, что эти сладости отправляли даже в Кремль. Знал бы кто, каким нелегким трудом доставались эти конфеты женщинам-работницам. Особенно летом. Представьте огромные котлы, в которых варится сладкая масса. Нужно было постоянно следить за влажностью, правильной дозировкой и последовательностью закладывания всех составляющих компонентов. Тут даже минута имела значение. Случалось, передерживали начинку «Грильяжа» или «Серенады», и тогда она так кристаллизовалась, что никакими зубами не разгрызешь. Уж не знаю, как выходили из положения… Скорее всего, начинали варить заново. За окном при этом хорошо если плюс 30, в самом же цехе (без кондиционеров) и того больше. Не поймешь, кто варится больше – конфеты или конфетчицы. Улучив свободную минуту, девушки бегали в холодильное помещение, чтобы хоть недолго побыть в прохладе. Конечно, после такого «охлаждения» частенько простужались и болели. Зимой было полегче: на улице ветер, холод, а в цехе тепло.

Заметила я тогда одну особенность почти всех фабричных – чай они пили только с сахаром вприкуску, а чаще просто «аджи чай». Объясняли: нанюхались так, что смотреть не можем на конфеты. Но пробовать и дегустировать, особенно новые сорта – были обязаны. И не только у себя в цехах. Инженерам-кондитерам Бакинской карамельной фабрики приходилось бывать в командировках у своих коллег из разных республик СССР, ездили и в Москву на знаменитые «Красный Октябрь», «Рот-Фронт», «Большевичку», «Бабаевскую». И тут просто необходимо было пробовать, сравнивать, что-то заимствовать, представлять свою, азербайджанскую, продукцию. И надо сказать, что наши конфеты всегда получали самую высокую оценку специалистов. К сожалению, имена авторов наших лучших, наивкуснейших сортов сейчас никто не помнит. А жаль, эти люди прославляли республику, удостаивались высоких наград на ВДНХ - была такая выставка достижений народного хозяйства СССР в Москве. Коллектив Бакинской карамельной фабрики был в республике на хорошем счету и, что неудивительно, наши известные артисты, творческие коллективы, которых приглашали на встречу с ее коллективом, шли сюда с удовольствием. После небольшого концерта в фабричном клубе их водили по цехам и задаривали сладкой продукцией. Часто бывали здесь Шовкет Алекперова, Мирза Бабаев, Эльмира Рагимова, приезжал молдавский танцевальный коллектив «Жок», гости из Египта, Румынии.

В конце 60-х прошлого века, как раз накануне 8 марта побывал на фабрике и Муслим Магомаев. Клуб в тот весенний день был набит до отказа. Пришли и те, кто после смены, и те, кто в смене. Как рассказывала одна бывшая работница, ждут-ждут, а знаменитого артиста все нет. Снарядили делегацию к нему домой. Прошел час-другой, никто не расходится… И наконец подъезжает «Волга», а из нее выходит несколько смущенный, молодой, красивый, в белоснежной сорочке и черном свитере Муслим. Извинившись за опоздание, он заторопился на сцену, с которой ему не давали сойти больше часа. По сей день ветераны фабрики помнят эту встречу. После концерта Муслима повели в фабком, где для гостя был накрыт стол. Каких только конфет там не было! И Магомаев не подвел - оказался сладкоежкой. Пробуя все подряд, он вовсю расхваливал сладости, интересовался, как они приготовлены и что входит в состав. Работницы были в восторге от такого гостя к своему женскому празднику, радостно потчевали его новейшими сортами и не хотели отпускать. Только поздно вечером Магомаеву удалось вернуться домой. И долго еще только и было разговоров в коллективе, что об этом замечательном концерте.