Эйнулла Фатуллаев 05:58

Главным событием бурно начавшегося стремительного года углубления и ускорения политических и экономических реформ стал седьмой съезд партии «Ени Азербайджан». В экспертном сообществе возник естественный вопрос в период эпохи пандемии: какие же мотивы и причины побудили руководство партии срочно созвать съезд, провести кадровые и организационные изменения? В первой статье, мы попытаемся найти ответ на главный вопрос политической повестки дня.

На наших глазах происходит качественное изменение и трансформация политической системы. Речь идет не о видоизменении системы, а об ее коренной перестройке. Власть пересмотрела не только систему отношений с гражданским обществом и политическими институтами, но и характер отношений внутри политической системы. При этом важно подчеркнуть, что сама философия власти не претерпела изменений. Изначальный принцип политической преемственности и императив национальной стабильности, заложенные основоположником Третьей Республики Гейдаром Алиевым, продолжают составлять основу политической стратегии власти. Скорее, властная элита провела ревизию системы управления и функционирования госаппарата. И точкой отсчета нового процесса стали последние парламентские выборы и регенерация номенклатуры, как правящего социального строя. В период активного вмешательства исполнительного аппарата, а впоследствии администрации президента во внутренние политические процессы, роль правящей партии «Ени Азербайджан» была в некоторой степени нивелирована. Приводные ремни власти – человеческие ресурсы партии были исчерпаны. Поскольку сам «Ени Азербайджан» последние десять лет больше осуществлял витринную роль, нежели оставлял впечатление функциональной и жизнеспособной политической организации. Это в большей мере было связано с маргинализацией всей политической жизни в стране, особенно в свете дискредитации пагубных методов борьбы за власть противников правящей элиты. Национально-демократическая оппозиция отвергала методы избирательной и парламентской борьбы, культивируя в общественном сознании единственный путь борьбы – нелегитимные формы захвата власти путем бархатной, затем цветной, чуть позже арабской, несколько лет спустя «майданной» революции. Мы неоднократно описывали методологию «снежного кома» Али Керимли, который до конца рассчитывал на «неизбежный» взрыв общественного негодования и политического протеста. Нацдеки навязали власти уличную форму борьбы горстки своих сторонников, бойкотируя все выборы в эпоху «тучных нулевых». В условиях отсутствия реальной, цивильной, парламентской борьбы, правящая партия уступила свое место силовикам. Кто же еще должен был противостоять «дикой стихии» на многолюдных улицах столицы? Капля протестантов пыталась пробудить аполитичный народ. Не совсем получалось. И зачастую оппозиционеры выдавали прохожих и зевак за своих сторонников. Театральные представления с участием массовок завершались превентивными мерами стражей порядка. И так из года в год.

Вся политическая жизнь Азербайджана за последние двадцать лет деградировала до усилий 30-50 сторонников оппозиции, пускавшихся наперегонки с полицейскими на центральных улицах Баку. Пока полицейские с оппозиционерами пытались перегнать друг друга, правящая партия стала превращаться в придаточный аппарат администрации президента. Партия, точнее партийные функционеры срослись с исполнительной вертикалью. А кучка оппозиционеров, которая по-прежнему была страшно далека от народа, навсегда эмигрировала в сеть. Примерно 5-7 лет назад политическая жизнь обрела новые границы виртуального пространства. Вместе с ней в сеть ушла и «Ени Азербайджан», сохранив несколько кабинетов в партийной резиденции. Настал период и виртуальной жизни правящей партии. В последние годы партийная жизнь «Ени Азербайджана» состояла из серых и скучных выборно-отчетных заседаний и невежественных до безобразия выступлений Сиявуша Новрузова, чье имя стало нарицательным в политическом фольклоре страны. Ведь партия «Ени Азербайджан» создавалась Гейдаром Алиевым и лучшими представителями азербайджанской интеллигенции - Сирусом Тебризли, Зией Буньятовым, Халилом Рзой, Фарамазом Максудовым, как мощнейшее политическое оружие в борьбе за собирание азербайджанских земель и становления национальной стабильности. Несомненно, партия, как живой политический организм сыграла ключевую роль в укреплении власти, стабильности и становления третьей государственности. И впоследствии, в борьбе с реваншистской оппозицией в стенах парламента и в избирательной президентской кампании 1998 года.

Конечно же, после исторической победы Азербайджана во второй карабахской войне Ильхам Алиев обрел до конца своей жизни статус победоносного национального лидера страны. И президент не нуждается в поддержке отдельного политического класса либо социального сегмента или отдельной социальной базы. И.Алиев реализовал не только главную программную задачу партии «Ени Азербайджан» и Гейдара Алиева, провозгласивших в незапамятном 1993 году главную цель – восстановление территориальной целостности. И.Алиев воплотил в жизнь национальную мечту. Столица Карабаха Шуша вновь, как и 30 лет назад – неприступная цитадель азербайджанского национального достоинства. К тому же, именно в период правления И.Алиева, как верно отметил намедни известный российский журналист Максим Шевченко, Азербайджан превратился в мощнейшее государство региона, самодостаточное и экономически развитое государство. Довольно сложно представить в воображении политика, который осмелится бросить вызов вооруженному общенациональной поддержкой президенту.

Однако, президент определил новые национально-государственные приоритеты и провозгласил идею национального консенсуса. В каждом обществе, и даже в самом развитом, есть и будут несогласные с властью. В случае с Азербайджаном, конечно же, речь идет о несогласии с внутренней политикой, ибо все политические силы, включая непримиримую сетевую оппозицию, выражают единодушие и единомыслие с внешней политикой И.Алиева. Президент – рьяный идейный сторонник народовластия, но в формате изоляционизма и суверенной демократии, ограничивающей вмешательство во внутреннюю политику третьих сил и стран. В своем выступлении на съезде партии, И.Алиев поэтому и остановил свое внимание на приоритетной значимости политического диалога. Однако, лишь с теми политическими силами и гражданскими институтами, которые придерживаются конституционных рамок и парламентских форм борьбы. Власть не сядет за стол переговоров с внесистемными течениями, грезящими «майданным» движением и «народным восстанием». В новых поствоенных реалиях, И.Алиев принял решение о совершенствовании многополярной политсистемы с активным вовлечением несогласных и критических голосов в зарождающийся новый механизм сосуществования антагонистических политических организаций. Борьба за власть возвращается в парламент и на избирательные участки. Политическая реформа вступает в завершающую стадию. И в этой борьбе партия власти должна предстать в новой ипостаси, отвечающей вызовам президента и нового времени. К тому же, еще со времен правления Гейдара Алиева, партия Ени Азербайджан являлась кузницей чиновничьего класса. Именно в стенах партии, в ожесточенных дискуссиях с идейными противниками и инакомыслящими формировалось политическое сознание и мышление у новой плеяды активистов. «Ени Азербайджан» был приводным ремнем функционального аппарата президента. Вполне закономерно, что И.Алиев провел и реорганизацию исполнительного аппарата партии. Отказались от системы исполнительного секретаря и его заместителей реанимировав центральный аппарат партии. И новый аппарат возглавил один из образованных и интеллигентных представителей правящего класса – Тахир Будагов, с опытом работы в комсомоле в период распада советской системы, с опытом работы в различных министерствах и ведомствах, а также в президентской администрации и исполнительной вертикали.