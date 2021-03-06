За биткоин дают уже больше $51 тысячи
Биткоин в ходе торговой сессии рос на 5,1% и достигал 51,302 тыс. долларов США.
Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.
Биткоин в ходе торговой сессии рос на 5,1% и достигал 51,302 тыс. долларов США.
Об этом свидетельствуют данные портала CoinDesk.
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