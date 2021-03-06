Хуситы атаковали нефтяные объекты в Саудовской Аравии

Налету со стороны моря подвергся в том числе резервуар для хранения нефти в экспортном терминале в порте Рас-Таннура на побережье Персидского залива, который считается самым защищенным нефтяным объектом в мире.

Несколько нефтяных объектов на территории Саудовской Аравии подверглись атакам со стороны повстанцев-хуситов. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на Минэнерго страны.

По данным саудовского Минэнерго, терминал был атакован беспилотными летательными аппаратами. Кроме того, осколок ракеты упал рядом с жилым комплексом, где проживают сотрудники национальной нефтяной компании Saudi Aramco. Представитель министерства сообщил, что в результате обеих атак никто не пострадал, ущерб нефтяной инфраструктуре страны также не нанесен, пишет РБК.

Перед этим командование возглавляемой Эр-Риядом военной коалиции сообщило, что перехватили ракеты и дроны с бомбами, запущенные с территорий соседнего Йемена, контролируемых хуситами.

Отмечается, что атака на Рас-Таннура произошла на следующий день после массированного удара Саудовской Аравии по объектам хуситов в Сане и других провинциях Йемена.



Bloomberg пишет, что нынешняя атака на Saudi Aramco стала самой серьезной с сентября 2019 года, когда хуситы с помощью дронов и ракет обстреляли ключевое нефтеперерабатывающее предприятие компании и два месторождения.