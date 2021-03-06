Одна из богатейших женщин мира вышла замуж за школьного учителя

Бывшая жена основателя Amazon Джеффа Безоса, одна из богатейших женщин планеты Маккензи Скотт вышла замуж за школьного учителя. Об этом пишет The Wall Street Journal.

Сообщается, что 50-летняя миллиардерша решила связать свою судьбу с учителем естественных наук из частной школы Сиэтл-Лейксайд в Сиэтле Дэном Джуэттом. Свадьба не была публичной.

Впервые пара публично упомянула о своем браке в субботу, 6 марта, в посте на Giving Pledge - сайте, где миллиардеры и миллионеры клянутся пожертвовать свое состояние другим.

В своем сообщении на портале Giving Pledge Джуэтт заявил, что присоединяется к "обязательству своей жены передать огромное финансовое состояние для служения другим".

Издание отмечает, что сам Безос обрадовался известию о браке своей бывшей жены и назвал Джуэтта "отличным парнем".