Европу предупредили о новой угрозе

По данным издания, в декабре 2020 и январе 2021 года рождаемость в Испании упала на 22,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Над Европой нависла новая угроза из-за пандемии коронавируса и самоизоляции, поскольку в ряде стран резко снизилась рождаемость. Об этом пишет испанская газета El Pais.

По словам директора института Национального исследовательского совета Диего Рамиро, этих данных недостаточно, чтобы сделать прогноз на год, но уже ясно, что ожидается сильный демографический спад.

Газета отмечает, что аналогичная ситуация наблюдается и в других европейских странах. В частности, в Италии количество новорожденных снизилось на 21,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а во Франции в январе уровень рождаемости упал на 13 процентов.

Среди факторов, повлиявших на спад рождаемости, авторы статьи называют резкое сокращение рабочих мест и высокую смертность от коронавируса.