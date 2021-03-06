Семь человек погибли в аварии в России
В Самарской области РФ столкнулись грузовик и легковой автомобиль, погибли семь человек, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.
Авария произошла утром 8 марта на 8 километре трассы Самара – Тольятти, столкнулись грузовик Isuzu и легковой автомобиль Volkswagen, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение надзорного ведомства.
«В результате ДТП погибли семь человек», – добавили в прокуратуре.
В российском МЧС сообщили, что проводились работы по деблокированию пассажиров, водитель грузовика не пострадал.