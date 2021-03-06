Анкара заявила об «обратных последствиях» из-за давления на Турцию

Давление на Турцию со стороны США в связи с приобретением у России зенитных ракетных систем С-400 может иметь обратные последствия, заявил в интервью агентству Bloomberg официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын.

"Когда другая страна приходит к нам с максималистской позицией и выдвигает требования в духе "либо будет по-нашему, либо никак", то такой подход подталкивает нас в других направлениях", - цитирует ТАСС представителя турецкого лидера.

По словам Калына, между Турцией и Россией имелись некоторые разногласия, "однако их удалось устранить за счет конструктивного диалога". "Почему с США мы не можем поступить так же?" - спрашивает Калын.

Официальный представитель президента Турции отмпечает, что Турция может располагать системами "С-400 таким образом, чтобы это не нарушало систему обороны НАТО": "Эти вопросы можно решить за счет конструктивного диалога в открытом и честном ключе, но американские политики должны понять, насколько серьезно мы относимся к этим вопросам. Решение о приобретении С-400 было принято далеко не за одну ночь".