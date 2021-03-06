Мехрибан Алиева: «Склоняю голову перед матерями героев...»

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева поделилась публикацией в связи с Международным женским днем – 8 Марта на своей официальной странице в Instagram.

В поздравлении говорится: «Дорогие женщины! Искренне поздравляю всех вас с Международным женским днем! Вы достойно оберегаете величие слова «женщина», являющегося символом нежности, верности, доброты, нравственной чистоты, красоты и возвышенности.

Я выражаю наилучшие пожелания матерям, воспитавшим достойных сынов для нашей Родины! В дни Отечественной войны вы продемонстрировали невиданную стойкость, самоотверженность и силу воли. Склоняю голову перед матерями героев, ставших шехидами во имя территориальной целостности Азербайджана.

Желаю каждой из вас крепкого здоровья и семейного благополучия! Пусть Всевышний оберегает вас и ваших родных!»