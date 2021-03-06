Популярного рэпера застрелили в США
Известного рэпера Чаки Трилла застрелили в штате Джорджия в США. Об этом пишет The Mirror.
33-летнего хип-хоп исполнителя убили в его собственной машине на автостраде. Он умер в больнице.
Известного рэпера Чаки Трилла застрелили в штате Джорджия в США. Об этом пишет The Mirror.
33-летнего хип-хоп исполнителя убили в его собственной машине на автостраде. Он умер в больнице.
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