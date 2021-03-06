В Бадамдаре снова активизировался оползень фото
На территории поселка Бадамдар Сабаильского района Баку произошел очередной оползень, сообщает Trend.
Согласно информации, оползневая зона активизировалась вблизи шоссе.
На территории поселка Бадамдар Сабаильского района Баку произошел очередной оползень, сообщает Trend.
Согласно информации, оползневая зона активизировалась вблизи шоссе.
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