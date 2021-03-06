Названы продукты, улучшающие здоровье женщин
Женщинам, которые хотят поддержать и улучшить свое здоровье, стоит включать в свой рацион продукты с высоким содержанием железа, с лецитином, клетчаткой и йодом, а также богатые витаминами С и Е, рассказывает РИА Новости.
"В рационе женщин есть особенности — они нуждаются в определенном спектре витаминов и минералов. Необходимо употреблять продукты, богатые железом. Они препятствуют развитию анемии и поддерживают работу сердечно-сосудистой системы", - прокомментировала врач-диетолог сервиса "СберЗдоровье" Маргарита Макуха.
К таким продуктам относятся нежирная говядина, печень куриная и говяжья, какао, спирулина, моллюски, чечевица, морская капуста и кунжут.
Женщинам для общего здоровья нужны полиненасыщенные жирные кислоты, которыми богата жирная морская рыба, - они способствуют нормальному синтезу гормонов, поддерживают здоровье и молодость кожи и волос. Такие продукты, как фейхоа, морская капуста, кальмары, креветки, содержащие достаточное количество йода, улучшают обменные процессы в организме и помогают с профилактикой онкологических патологий.
Кроме того, для синтеза женских половых гормонов стоит включить в рацион лецитин - его можно найти в яйцах и растительном масле, например, подсолнечном, соевом или хлопковом.
Шпинат, проростки пшеницы, цитрусовые и гречка содержат витамин С, который является мощным антиоксидантом, и витамин Е, который особо требуется при беременности. В рационе будущих мам обязательно должна присутствовать фолиевая кислота – она содержится в печени, шпинате, грецких орехах, фундуке, жирном твороге.