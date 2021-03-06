Спецназ Турции уничтожил террористов на севере Сирии
Силы специального назначения ВС Турции ликвидировали семерых боевиков сирийского крыла террористов ПKK - YPG на севере Сирии. Об этом сообщает Министерство национальной обороны Турции.
Согласно информации, боевики пытались атаковать зону проведения контртеррористической операции ВС Турции «Щит Евфрата» с территории региона Телль-Рифат, находящегося под оккупацией группировки.
«Наши героические коммандос провели еще одну успешную операцию в районе проведения операции «Щит Евфрата». Нейтрализованы 7 террористов ПКК/YPG, которые пытались предпринять атаку из района Телль-Рифат, чтобы нарушить атмосферу мира и безопасности»,- говорится в сообщении турецкого минобороны.