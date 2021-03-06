Британская преступная группировка похитила €54 миллиона из банков в Чехии

Организованная преступная группировка с центром в Великобритании похитила с помощью мошенничества 1,4 млрд крон (около €54 млн) из двух банков и одной страховой компании в Чехии. Об этом сообщило Чешское телевидение.

Мошенники выманили эти средства под векселя на сфабрикованные контракты на поставки стали. Подобных случаев, согласно полиции, было как минимум 21. Каждый раз финансовые организации предоставляли злоумышленникам кредиты в десятки миллионов крон (миллионы евро).

Четверо из подозреваемых находятся в Чехии. Трое из них - граждане республики, один является гражданином иностранного государства. Против них выдвинуты обвинения в крупном мошенничестве при совершении банковских и страховых операций. Им грозят десятилетние сроки заключения.

Чешская полиция раскрыла международную ОПГ совместно с британскими коллегами. Первые факты о крупном мошенничестве в банках и страховых компаниях с векселями на фиктивные контракты со сталью были выявлены в 2013 году. Следствие было возбуждено в 2017 году.