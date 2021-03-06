В Ходжавенде нашли оставленные армянами при бегстве оружие и боеприпасы фото
На освобожденных от оккупации территориях продолжаются мероприятия, направленные на обнаружение боеприпасов, оставленных армянской армией при бегстве во время Отечественной войны.
Как сообщили haqqın.az в Бардинской региональной группе пресс-службы МВД, сотрудники отдела полиции Ходжавендского района совместно с представителями соответствующих структур проводят регулярные рейды с целью обнаружения взрывчатых веществ, боеприпасов.
В ходе очередного такого рейда сотрудники отдела полиции обнаружили и изъяли два противотанковых комплекса «Фагот», 35 различных видов гранат, 171 гранатометный и минометный снаряд, 8 050 патронов калибра 7,62 и 5,45, ящики с патронами для пулеметов и автоматического оружия, другие боеприпасы.