Высокопоставленного чиновника уволили за ужины за счет бизнесменов

Высокопоставленный чиновник правительства премьер-министра Японии Ёсихидэ Суга, которого считают приближенным премьера, был отстранен от занимаемой должности из-за подозрений в нарушении кодекса поведения госслужащих. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Согласно сообщению, вице-министр по административным делам и коммуникациям Ясухико Таниваки с 2018 по 2020 год три раза встречался за ужином с представителями крупнейшей телекоммуникационной компании страны NTT (Nippon Telegraph and Telephone).

Сообщается, что за блюда каждый раз платили представители NTT. В общей сложности они обошлись в 107 тыс. иен ($987).

в Японии действующее законодательство запрещает государственным чиновникам получать какие-либо подарки от представителей компаний из секторов, регулированием которых они занимаются.