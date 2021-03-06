Китайский техногигант открывает предприятие в Турции

Министр промышленности и технологий Турции Мустафа Варанк сообщил о запуске в тестовом режиме производства на строящемся в стамбульском районе Тузла предприятии китайского технологического гиганта Oppo.

По словам турецкого министра, после введения завода OPPO на полную мощь на предприятии будут трудоустроены около тысячи человек.

Мустафа Варанк отметил, что правительство и лично президент Реджеп Тайип Эрдоган прилагают усилия для формирования максимально удобных условий для инвесторов: «Каждый, кто вкладывает в Турцию, получает выгоду».